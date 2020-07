„Když jsem v lednu tohoto roku zadával první uveřejnění osmého ročníku našeho závodu do seznamu závodů, trochu jsem se v hloubi duše obával, jak to dopadne s tou silnicí…“ odtušil Petr Chmelíček, ředitel každoročního amatérského závodu v triatlonu v Kraskově u Seče.

Triatlon v Kraskově | Foto: www.kraskov.webnode.cz

Silnice II/337 vedoucí z Trhové Kamenice přes Seč a Kraskov až do Třemošnice by totiž v nejbližší době měla být modernizována, stavební práce u Trhové Kamenice již probíhají. A bez silnice není silničního závodu. To však ještě ředitel závodu netušil, že za dva měsíce bude mít úplně jiné starosti. A sotva se jen trochu uklidnila situace kolem nákazy, přišla voda….moc vody…..Kraskov, ač ve středu oblasti postižené červnovými přívalovými srážkami, naštěstí nebyl poškozen tolik jako např. nedaleký Míčov či Heřmanův Městec.