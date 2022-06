Kdo v Rovni chodí na fotbal, nepochybně letos na jaře postrádá mezi hráči místního Sokola univerzálního borce Radka Shejbala (nar. 1998), bráchu prvoligového fotbalisty Honzy Shejbala (FK Teplice). Když říkám univerzála, vím o čem mluvím. Nastoupil na každém postu, a to dokonce i na tom brankářském! Samozřejmě tuším, proč Radek nehraje, ale ne každý to ví. Takže formou dotaz - odpověď další krátký rozhovor na dálku.

Radku, proč nechodíš hrát fotbal?

Fotbal mě čím dál více přestával uspokojovat. Posledních pár let je to pořád stejný scénář dokola… pracuje se na předsezonní kondici a lidí chodí tolik, že se téměř nevejdeme na střídačku, ale jak můžeme pozorovat i v této sezoně hráči přestanou chodit a ti, co zůstanou, se to snaží nějakým způsobem udržet.

Takže jsi aktuálně dal přednost hasičskému sportu a americkému fotbalu. Hasičské závody nám nejsou vzdáleny, různé soutěže se konají i v Rovni. Ale co ten americký fotbal, jak tě to napadlo?

Jelikož jsem přerušil fotbalovou kariéru, začal jsem se poohlížet po jiném sportu, který by mě udržel trochu v kondici. Na americký fotbal jsem poprvé narazil zhruba před 4 - 5 lety, když jsem ještě studoval v Ostravě. Taky k tomu lehce přispěl můj kolega z práce, který ho hraje již delší dobu.

Za jaký tým hraješ, jakou soutěž a kde v Pardubicích vás můžeme vidět?

Nastupuji v dresu Stallions Pardubice. Ten momentálně hraje 2. ligu a vidět nás můžete na Městském atletickém stadionu, dříve Rudé hvězdě.

Můžeš stručně popsat základní pravidla a principy této hry?

Když to vezmu od začátku, tak hrajeme na normálním fotbalovém hřišti rozděleného do 12 dílů, z nichž krajní 2 jsou tzv. endzony. Branky máme podobné jako u ragby. Zápas se hraje na 4 čtvrtiny po 12ti minutách (po první a třetí si týmy vymění pouze strany, po 2. je 15 minut přestávka). Princip je velmi jednoduchý, a to posouvat se hřištěm kupředu a dostat míč do soupeřovy endzony. Všechny akce začínají standardní rozehrávkou, (snapem) jakmile akce skončí, je přestávka na poradu (huddle) a postavení hráčů. S míčem lze běžet a neomezeně přihrávat dozadu (velké riziko ztráty, moc se to nepoužívá) a v každé akci se může 1 přihrát dopředu. Útok má vždy 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardů, pokud útok na kterýkoliv z určených 4 downů těchto 10 yardu překoná, tak v místě doběhu získává nové 4 downy na překonání dalších 10 yardu. Na začátku zápasu a po všech skórovacích akcích se provádí kickoff (výkop) zpravidla co nejdále do hloubky soupeřova pole. Tam míč chytí soupeř a snaží se s míčem doběhnout co nejdále nazpět. Poté začíná standardní hra, tedy 4 downy na 10 yardu. Jestliže útočící tým zahrává 4 down, má na výběr ze 3 možností - 1. pokusit se získat novou sérii downu, 2. pokud jsou blíž endzóny mohou zkusit kopnout míč do branky (field goal) za 3 body, 3. pokud jsou tyto 2 možnosti nereálné či riskantní, volí se punt (odkop) co nejdále do soupeřova pole, pokud se útočící tým dostane do soupeřovy endzóny tak skoruje (touchdown) a připisuje si tak 6 bodů po každém touchdownu následuje pokus o rozehrávanou akci ze vzdálenosti 3 yardu za 2 body nebo o field goal za 1 bod. Poslední možnou skorovací akcí je safety, které nastane, pokud útočící tým je zatlačen do vlastní endzóny a akce v ní skončí. Je to v podstatě takový pomyslný vlastní gól za 2 body pro soupeře.

Jaká je výzbroj a výstroj tohoto sportu? Dělíte se na obránce, zálohu a útočníky, nebo to je jinak? Jaký je tvůj post?

Vybavení na tento sport se skládá z kopaček, 3/4 kraťas s chrániči (kolena, kyčle, holeně, kostrč), chrániče ramen, chrániče zubů a v neposlední řadě helmy. Dělíme se na útok a obranu, případně speciální tým. ÚTOK: klíčovým hráčem útoku je quaterback, který hru rozehrává (předá míč, hází či sám běží). Takovou černou práci odvádí offensive line, to je zpravidla 5 největších hráčů v týmu, kteří vytváří prostor pro běhové akce či co nejvíce času pro quaterbackův hod, zbylých 5 pozic má running back (běhové akce) či reciever (házecí akce). OBRANA: obranu můžeme rozdělit do 3 vln. Defensive line - tvoří ji 3-4 hráč,i kteří vytváří tlak na quaterbacka a snaží se nevytvořit žádnou mezeru pro running becka, druhá vlna jsou linebekři, kterou tvoří 3-4 hráči, jejich hlavním úkolem je složit runnink becka, který se dostal přes defensive line, třetí vlna Defensive back ti zejména brání recieverům v chytnutí míče, případně je to poslední možnost zastavení runnového útoku moje pozice se nachází v ofenzivní lajně na pozici levého guarda, kde se snažím vytvářet prostor pro ty malé běhavé kluky, případně získat dost času pro quterbackovu rozehru.

Kolik hráčů je v mužstvu a hraje se jen nohama? Rozhodují body nebo góly?

Počet hráčů v týmu není omezen, ovšem v druhé lize nás je zhruba 30-40 hráčů, převážná část se hraje rukama...... nohy se použijí při výkopu, pokud nám teče do bot nebo chceme potvrdit touchdown. Rozhodují body, které lze získat jen 3 způsoby: Touchdown dostání se do soupeřovy endzóny za 6 bodu + následné potvrzení za 1 či 2 body (kop, rozehrávka), field goal kopnutí z pole za 3 body, safety zatlačení soupeřova útoku do jejich endzóny za 2 body.

Jaké předpoklady by měl splňovat adept této hry?

Nemusí splňovat vůbec žádné, k využití jsou všichni bez rozdílu výšky i váhy.

Jak vypadají tréninky? Kdo je vede a kolikrát týdně trénujete?

Trénujeme 2x týdně převážně na Pamaku od 18:00 do 20:00. Hlavní trenéry máme 3, ale není výjimka, že jich chodí i 5. Co se hráčů týče, nás chodí mezi 20-30. Začínáme společnou rozcvičkou. Následně se rozdělíme do skupin podle postu a každá skupina trénuje to, co potřebuje, se svým trenérem. Zhruba po polovině tréninku se opět sejdeme a zkoušíme si akce společně (proti sobě). Po hlavním programu tréninku následuje docvičení a proslov trenéra k dalšímu zápasu.

Jakou soutěž hrajete, odkud jsou tví spoluhráči?

Jak jsem již zmiňoval hrajeme 2.ligu. Co se spoluhráčů týče, dojíždí například i z Prahy.

S jakými soupeři hrajete a jak cestujete na zápasy?

Pravda je, že dojíždění je o dost náročnější než po našem okrese. Na zápasy nás vozí autobus, ale příjemná atmosféra na cestě domů závisí vždy na nás, nikdo z nás nerad jezdí domů poražen. Mezi naše soupeře patří: Třinec, Plzeň, Příbram, Praha.

Jaké jsou tvé ambice? Dotáhneš to jednou do repre? Tento sport asi není tak masový jako fotbal…

V repre bych se úplně neviděl, jsem pouze na začátku, i když pár kluků od nás reprezentuje. AF se s rozšířeností a popularitou normálního fotbalu nedá skoro srovnávat, a je to velká škoda. Když se trošku pochopí pravidla, je to velmi pohledný a týmový sport, kde jeden hráč bez druhého nezmůže nic.

A co zmíněný hasičský sport? Letos ses stal profesionálním hasičem. Jaké ambice máš v tomto profesním a sportovním oboru?

Jak jistě někdo ví, od 1. ledna sloužím na PS v Holicích. Jsem rád, že mohu sloužit zrovna na této stanici. Lidi jsou tu skvělí a do práce to mám kousek. Sportovní ambice v tomto sportu šly prozatím stranou. V tuto chvíli je pro mě důležitější rozvoj profesní, absolvování kurzů.

A co fotbal, co Sokol Roveň?

Určitě je možnost, že se do Rovně na hřiště ještě vrátím. V dohledné době to ovšem moc slibně nevidím.

Radku, dík za odpovědi. Byl jsem se podívat na váš zápas s Příbramí, ale připadal jsem si jako Neználek v říši divů. O poločase jsem proto raději odjel na ten náš fotbal Horní Jelení – Přelovice. Přeji ti mnoho zdaru hlavně v osobním a profesním životě. No a ten sportovní nechť ti přináší vyplnění volného času, zábavu i kondici! Nazdar!

Rozhovor vedl Jaromír Pýcha

Zdroj: Youtube