O víkendu dozrál čas - topoly šly po padesáti letech k zemi, byly nebezpečné pro své okolí. Příznivci fotbalu se mohou zjara těšit na zdokonalené ozvučení areálu. Za brankou vznikne zavlažovaný a osvětlený tréninkový prostor.

Topol aréna v Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Psal se rok 1974. Slavnostně se otevíralo fotbalové hřiště za sokolovnou v Dolní Rovni. Ano, je to neuvěřitelných padesát let. Jako fotbalový žák jsem chodil nadšeně na brigády. Krajíček chleba, kolečko výborného gothaje a limča, to byla odměna za náš čas.

I topoly a túje se sázely, prý aby na nás, nadšené fotbalové aktéry, na našem hřišti moc nefoukalo, resp. aby se ten neřád vítr drobet zlomil. Tenkrát jsme si mysleli, my žáci, že je to větrolam, který dlouho poroste, ale bude v Rovni na věčné časy a nikdy jinak. Stárneme, o tom žádná, na věčný odpočinek již odešlo mnoho našich kamarádů. Nevěřícně se ohlížím a například smutně zjišťuji, že už je to neuvěřitelných pět let, co zemřel náš kamarád a fotbalový expert a spoluhráč, Luboš Dědek (nar. 1965).

Muž se pěšky vydal z Pardubic do Hradce. Po Hradubické

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, říká jedna stará pravda. A je to fakt pravda. Takže se nelze divit ani tomu, že po padesáti letech zestárly i topoly kolem našeho fotbalového hřiště, které časem získalo hrdý název „Topol aréna“. A že jejich suché větve padající k zemi třeba i z patnáctimetrové výšky se staly nebezpečné všem.

Takže dnes, tedy 24. 2. 2024, dozrál jejich čas. Na dopolední brigádu dorazilo cca 40 členů Sokola, osm z nich s motorovkou, a začal potřebný průřez náletu kolem topolů. Odpoledne, ve 13:00 hodin, již přijeli profíci - hasiči, kteří se dali do práce a začali kácet. To už jsem tam byl i já. Borci, klobouk dolů, ti kluci fakt umí! Rozumím, bezpečnost především, ale nostalgickou slzu jsem potlačit musel.

Armáda rozjela modernizaci pardubického letiště. Cestujícím dovolenou nepřekazí

Na rovinu, myslel jsem si, že já z tohoto světa se budu muset pakovat dřív, než ty stromy, u jejichž výsadby jsem se tenkrát taky motal… Aby můj příspěvek nevyzněl negativně, musím pochválit vedení Sokola, že již od jara se můžeme těšit na zdokonalené ozvučení areálu i to, že za brankou u Holic vznikne zavlažovaný tréninkový prostor s možností si v krátkých dnech přisvítit. Super, na viděnou na fotbale v Dolní Rovni.