/TIP NA VÝLET/ Malířka Edita Slabá vystavuje do konce července své obrazy v Kulturním domě v Holicích. S ní svá keramická díla prezentuje keramička Tereza Seidlová.

Barvy duše a Tvář hlíny v Holicích. Výstava potrvá do konce července. | Foto: Jaromír Pýcha

Barvy duše a Tvář hlíny v Holicích. Není to tak dávno, kdy jsme se chtěli cestou na Moravu zastavit na výstavě obrazů malířek Václavy Macků a její dcery Edity Slabé v Nasavrkách. Tehdy to nevyšlo, výstava byla v době našeho putování neplánovaně zavřena… Na druhý pokus už to klaplo.

Edita Slabá vystavuje do 31. 7. 2023 své nádherné obrazy v Kulturním domě v Holicích. S ní svá keramická díla prezentuje keramička Tereza Seidlová. Až tato výstava skončí, můžeme se těšit, že uvidíme i obrazy Václavy Macků v rámci výstavy Modré z nebe, která začíná od 1. 8. 2023. Dost bylo slov, podívejte se na tu podívanou. Celou výstavu jsem prošel se zatajeným dechem a s konstatováním staré dobré pravdy, že jablko se opět neodkutálelo daleko od stromu. Bohu dík! No a když už jsem tam byl, tradičně jsem pár obrázků pořídil. Nejen v kulturáku, ale i v jeho blízkém okolí. I velikánský aeroplán jsem stihl blejsknout a při odjezdu vzácný úkaz poslední doby, pravý nefalšovaný déšť.

Krásné léto, přátelé.