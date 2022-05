Slam nám přijede ukázat a vysvětlit Anatol Svahilec a Natálie Schejbalová. Vystoupení bude od 18 hodin a lístky budou k dispozici na místě. Básnická část bude na cca 45. minut. Po poezii následuje krátká přestávka, po které započne část slamová. Každý úsek bude propletený komentářem, kdy básnickou sekci komentuje Viktor Němec, slamovou komentuje Natálie Schejbalová. Vstupné 120 Kč, studenti 100 Kč.

Viktor Němec

Co je to slam poetry: Slam poetry vznikla v polovině 80. let v USA a od té doby se rozšířila po celém světě. Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením. Autoři - performeři se zaměřují na to, co sdělují a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky, jde do jisté míry o interaktivní disciplínu. Do hry přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení textu či principy improvizace.