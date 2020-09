Stejně jako minulý rok mohou účastníci strávit příjemné nedělní odpoledne 6.9. v parku zámečku v Pardubicích-Starých Čívicích. Zde je připraven program pro děti s mnoha dětskými dovednostními soutěžemi, klauniádou, skákacími hrady, jízdou na konch, face paintingem a dalšími. Po splnění dovednostních soutěží děti, vyjma zasloužené odměny, prostřednictvím nadačního fondu Společná šance přispějí na podporu Deníska, Šarlotky a Elišky.

Rodiče dětí a další účastníci mohou zkusit hod břemenem, nechat zkrášlit svůj obličej, zkusit štěstí o zajímavé ceny v charitativní tombole (notebook, mobilní telefon, zapůjčení vozu, víkend v Zámeckém hotelu a mnoho dalších). Pro všechny budou hrát hudební skupiny – punk-rocková Mixle v Piklse pro děti, Jakub Děkan a na závěr hlavní hvězda XINDL X. Pro sportovní fanoušky bude připravena aukce o velmi zajímavé sportovní artefakty – podepsané dresy hráče NBA Tomáše Satoranského, dres SK Slavia Milana Škody a některé další. Výtěžek z dobrovolného vstupného, tomboly a aukce půjde v celé výši na podporu Elišky, Deníska a Šarlotky.

Proč se to vše děje? Nejen pro naší upřímnou snahu pomáhat okolí. Naše společnost se bude vyvíjet směrem, jakým budou kráčet naše děti. Věříme, že chceme naši společnost posunout zase dále, ať již předáváním vlastních zkušeností, snahou o další rozvoj, ale i snahou přenést na naše děti to lepší z nás. A to je společně se snahou pomoci potřebným a strávením společného rodinného odpoledne hlavní zájmem rodinného nadačního fondu Společná šance. A že přístup pardubického regionu je k podobným akcím nakloněn svědčí dva předchozí Benefiční festiválky, které navštívilo přibližně 800 a 1300 spokojených návštěvníků. V roce 2019 dostaly rodiny podporovaných dětí včetně přímé podpory více než 220 tisíc korun českých. I letos bude celý příspěvek z dobrovolného vstupného, tomboly a aukce sportovních relikvií věnován na vybrané děti a jejich rodiny. Letos opět na jejich pobyty ve fyzioterapeutických zařízeních podporujících jejich rozvoj a prostředky pro domácí péči. Děkujeme předem i letos za Vaši účast a podporu.

Nadační fond Společná šance – Tomáš Svatoň, předseda správní rady