Pardubická charita srdečně zve na benefiční koncert mladých nadějných talentů Konzervatoře Pardubice, který je věnovaný dárcům, podporovatelům a široké veřejnosti jako projev vděčnosti za štědrost a nepostradatelnou podporu domácí hospicové péče.

Domácí hospicová péče.

Výtěžek koncertu podpoří vybudování nového zázemí pro mobilní hospic a ambulanci paliativní medicíny – to bude sloužit multioborovému týmu pečujícímu o umírající a nevyléčitelně nemocné v prostředí jejich domova. Cílem akce je nejen nabídnout krásný hudební zážitek a podpořit mobilní hospic, ale také seznámit veřejnost s myšlenkou hospicové péče.

Jsme rádi, že pardubická konzervatoř nabídla své prostory a mladí žáci se rozhodli propojit svůj talent a umění s pomocí těm, kteří to potřebují. Benefiční akce je zajímavá také tím, že se nám podařilo s projektem uspět u Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek až do výše 60 000 Kč – takže každý příspěvek pomůže dvojnásob. Pro pardubickou Charitu je to velká šance získat prostředky k vybudování zázemí pro mobilní hospic, neboť stávající prostory jsou pro naši činnost dlouhodobě nevyhovující.

Vystoupí varhaník Adam Suk, který má na kontě své první CD a ve svém mladém věku je nositelem řady ocenění z českých i zahraničních soutěží. Na koncert přizval další talentované spolužáky – jmenovitě Michaela Stehna (trubka) a Martina Zdvihala (housle). Záštitu nad koncertem převzal Ing. Roman Línek, MBA., náměstek hejtmana Pardubického kraje. Budeme rádi, když svou účastí podpoříte tyto mladé umělce a zároveň nám tak pomůžete vybudovat zázemí pro náš tým mobilní hospicové péče. Těšíme se na setkání.

Vstupenky můžete zakoupit online nebo osobně v Turistickém informačním centru nebo v sídle pardubické charity – V Ráji 732. Rezervace je možná na tel. čísle 737 488 753. V předprodeji za zvýhodněnou cenu 200 Kč, na místě za 250 Kč. Studenti mohou po předložení indexu získat vstupné za zvýhodněnou cenu 100 Kč – pouze osobně v Turistickém informačním centru nebo v sídle pardubické charity.

Kompletní program koncertu: Henry Purcell / Jeremiah Clarke – Trumpet tune (1´30´´) Jean Baptiste Loeillet – Sonáta C dur, op. 3 č. 1 (7´) Camille Saint-Säens – Introdukce a rondo capriccioso, op. 28 (10´) Georg Muffat – Toccata prima (5´) Johann Sebastian Bach – Trio super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 655 (4´) Johannes Brahms – Preludium a fuga g moll, WoO 10 (7´) Johann Sebastian Bach – Sonáta pro housle č. 2 a moll, BWV 1003 (12´) Dietrich Buxtehude – Ciaccona c moll, BuxWV 159 (7´) Marco Enrico Bossi – Chant du soir, op. 92 č. 1 (5´) Marian Sawa – B – A – C – H (10´) Henryk Wieniawski – Koncertní polonéza č. 1 D dur, op. 4 (5´) Georg Friedrich Händel – Suita D dur, HWV 341 (5').

Tadeáš Kouřil, Oblastní charita Pardubice