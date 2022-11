Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice a Městem Holice srdečně zve na Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru 19. listopadu od 16 hodin do kostela svatého Martina v Holicích. Pod vedením Jaroslavy Ševčíkové zazní liturgické písně a další skladby. Dobrovolné příspěvky návštěvníků podpoří domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice, která poskytuje terénní služby v domácnosti pacientů a jejich blízkých prostřednictvím dvou středisek v Pardubicích a Holicích. Domácí hospic Andělů strážných spolu s Ambulancí paliativní medicíny sídlí v holické poliklinice. Členové multioborového hospicového týmu odsud vyjíždějí do domovů pacientů v pokročilých a konečných stadiích onkologických a neonkologických onemocnění do více než 30 km vzdálených obcí. Péče lékařů, zdravotních sester, psychologů, psychiatrů, duchovních, sociálních pracovníků a pečovatelek je poskytována bezplatně.