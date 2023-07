Léto na Příhrádku začalo. Úvodní divadelní představení z poloviny v hereckém obsazení skoro Pardubáky bylo parádní.

Bez zábran na Příhrádku. | Foto: Jaromír Pýcha

Léto začalo! Teď myslím to krásné, na Příhrádku.

V pátek 30. 6. 2023 to vypuklo a taky shodou náhod, jako na potvoru, po delší době zapršelo… Úvodním slovem ho slavnostně zahájila ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích, paní Radomíra Kodetová. Úvodní divadelní představení z poloviny v hereckém obsazení skoro "Pardubáky" bylo parádní.

Soubor Staromódního divadla z Prahy přijelo s veselou i vážnou komedií Bez zábran o úloze médií v životě umělců a známých osobností. Hru autora Davida Lodge nastudoval režisér Robert Russell, který byl na představení dokonce osobně přítomen(!), s herci Zuzanou Geislerovou, Martinou Balážovou, Pavlem Novotným a Josefem Vránou.

Jemný deštík byl, nechápu proč, neúnavný a vydržel zavlažovat až do konce představení. Co je však podstatné, vydrželi i všichni přítomní diváci a mohu zodpovědně říci, neodešli, protože se dobře bavili. A jak už to se mnou bývá, foťák jsem opět měl s sebou a pár obrázků, i pro vás, jsem na místě činu, samozřejmě se svolením zainteresovaných, opět pořídil. Krásné léto všem a třeba někdy dokonce na viděnou i na Příhrádku v Pardubicích.