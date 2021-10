V Armádním půlmaratonu excelovali tři běžci z kategorie veteráni, tedy věk 35 let a více, kterým se nakonec podařilo zvítězit i v celkové soutěži o tři nejlepší časy. Na prvním místě v kategorii muži veteráni a celkově nejlepšího času závodu dosáhl David Kudrna, druhý se umístil Vlastimil Heinz a třetí nejrychlejší byl Tomáš Kolář. Za fotografie děkujeme Miroslavu Snížkovi.

Armádní půlmaraton. | Foto: Miroslav Snížek

Další, velmi vydařený ročník otevřeného Armádního půlmaratonu velitele 14. pluku logistické podpory, je za námi. Tentokrát nám počasí skutečně přálo a celkově panovala i skvělá nálada. Závod dlouhý přes 21 km odstartoval ve čtvrtek 30. září ve 14 hodin zástupce velitele 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Martin Stojánek v areálu kasáren Letiště Pardubice. Trasa vedla z kasáren přes Svítkov a přilehlé okolí k mostu přes Labe. Podél řeky pak běžci dále pokračovali přes Rosice a další části Pardubic do Brozan, Rábů a na Kunětickou horu, kde na nádvoří místního hradu závod končil. Slavnostní vyhlášení se pak konalo v podvečer v amfiteátru pod Kunětickou horou. Skvělé výkony předvedli všichni zúčastnění a při závěrečném vyhlášení výsledků závodu byli vítězové jednotlivých kategorií odměněni bouřlivým potleskem a pěknými cenami. Soutěžilo se o celkové vítězství v závodu a v kategoriích muži junioři, muži veteráni, ženy a štafety. Více než stovku běžců na trase podporovali kolegové z organizačního týmu, kteří měli na několika místech už tradičně připravené drobné občerstvení a nápoje. V cíli na mnohé z nich pak čekali a povzbuzovali je kamarádi i příbuzní. S některými dokonce poslední metry do cíle běžely i jejich děti. S velkým obdivem jsme sledovali po celé trase běžce, kteří si dokázali udržet optimismus a úsměv až do cíle. A jaké jsou výsledky 11. ročníku půlmaratonu?