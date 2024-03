Interaktivní komedie Bláznivé nůžky zavede diváky do kadeřnického salónu, kam přichází několik náhodných i stálých zákazníků. Najednou se však o patro výš stane vražda.

Bláznivé nůžky se hrají v Pardubicích již mnoho let. A stále baví. | Foto: Jaromír Pýcha

Parádní krimi oddychovku Bláznivé nůžky jsme viděli ve Východočeském divadle v Pardubicích poprvé v roce 2007. Ano, přátelé, čtete opravdu dobře, premiéru měla tato interaktivní kriminálka již 13. října 2007, takže se hraje neuvěřitelných 17 let! A na hercích je vidět, že je to moc baví, představení si parádně užívají. Stejně jako diváci. Ti jsou v roli svědků vraždy nůžkami, kladou otázky podezřelým v rámci probíhající rekonstrukce událostí a svým hlasováním, po vyhodnocení pasáže s otázkami hlasují, kdože je hlavní podezřelý, rozhodují o tom, jak bude příběh toho dne pokračovat.

Fotografie z uvedení hry Bláznivé nůžky v roce 2007

Já, jak je u mne dobrým zvykem, jsem byl na straně toho „nejslabšího“ respektive nejméně podezřelého. Samozřejmě měl jsem smůlu, ten den nejvíc lidí vidělo jako hlavního lumpa pana Eduarda (pozn. zase Eda!) Lorence v podání skvělého herce Milana Němce, který již v Pardubicích jen hostuje. Jeho hlavní scénou je totiž Brno.

Když už jsem tam byl, jednu fotečku jsem i pro vás pořídil. Pozor! Během představení je přísný zákaz focení. To však neplatí pro čas před začátkem představení ani třeba pro čas děkovačky. Moje fotka je z času 17:58 hod., kdy na scéně ještě ani nebyl pan ředitel divadla, Petr Dohnal. Jasný důkaz o čase vidíte na přiloženém obrázku, hodiny nade dveřmi šly přesně. Představení začínalo v 18:00 hodin a začínalo i poučením o tom, že se fotit nesmí.

Kouzelné na tomto představení je, že diváky vtahují herci do prostředí a dění příběhu již před představením, v době, kdy teprve do divadla přicházejí. Ladislav Špiner, Petra Janečková, Alexandr Postler, Milan Němec, Dagmar Novotná a zmíněný pan ředitel. To je sestava, jejíž převážná část měla dokonce v zájmu vyšetřování zákaz opustit jeviště i v době přestávky a hlavní vyšetřovatel, poručík Rosický, sháněl důkazní prostředky mezi diváky i v prostoru občerstvení. Přátelé, jak říkám, paráda. Napětí a přitom skvělá oddychovka, skvělé individuální výkony všech herců. Nechci radit, ale pokud chcete vidět parádní divadlo, neváhejte a zakupte si lístky na Malou scénu VČD. Nebudete litovat, to je najisto postavené, hezkou zábavu vám přeji!