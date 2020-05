Někdy se to sejde, že se všechen volný čas tráví na ledě a u ledu, a to nejen v zimě. Prázdniny, volno a krásné léto u vody tito lidé v podstatě neznají. Své by o tom mohli povídat sourozenci Baťkovi.

Bruslí celá rodina. | Foto: Archiv rodiny

Starší Ondra začínal s hokejem ve školce, přes začátky v Litomyšli se časem probojoval až do hokejového Dynama, kde se jako brankář podílel na mnoha vítězství žáků i juniorů. Častokrát musel na ledě skutečně „čarovat“, aby se puk do brány nedostal, jak trefně nazval autor článku svůj komentář k vydařenému zápasu, kde největším gólmanským hrdinou večera byl Ondřej Batěk, který přiváděl k šílenství přerovské střelce, za 65 minut hry jim pochytal 53 puků! A to už je co říct.