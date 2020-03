Každým rokem totiž pořádají parádní letní a vánoční výstavy převyšující krajskou úroveň. V posledních letech jsou místem jejich konání nádherné prostory místní sokolovny. Obě výstavy mají tradici jak hrom, ta letní již v loňském roce napsala svůj šestadvacátý díl, její mladší sestra, výstava vánoční, se uskutečnila podvanácté. Svaz zahrádkářů v Dolní Rovni čítá na 60 členů, výraznou osmdesátiprocentní převahu mají ženy, více než polovině členů již je více než sedm desítek let! V čele tohoto společensky velice aktivního spolku stojí předseda, pan Jiří Tobiášek z Dolní Rovně. Někteří z Vás si určitě řeknete, toto jméno jsem zaručeně již někde slyšel…Máte pravdu, napovím vám. Pan Jiří Tobiášek je významným českým pěstitelem jiřinek všeho druhu. Jeho nádherné květy jsou vždy ozdobou nejen výstavy v Rovni, ale také tradičních národních přehlídek, které jste mohli navštívit v minulých letech na pardubickém zámku.

Pokud ještě stále čtete dál, dovolte ještě pár slov předsedy Jiřího Tobiáška, k výstavám, které se konaly v roce 2019: „Letní výstavu ovoce, květin a zeleniny v průběhu jednoho víkendu měsíce září navštívilo 1220 lidí, tu prosincovou, vánoční, vidělo dokonce 1290 návštěvníků nejen z Rovně, ale i z blízkého či vzdáleného okolí. Exponáty předváděné na výstavách jsou vlastními výpěstky či výtvory členů, vystavovat přijíždějí i další subjekty z oboru, např. Odborné učiliště Chroustovice, Sempra Holice a další. Na přípravě těchto akcí se podílí všichni členové podle času a aktuálních možností zdravotního stavu. Jména jednotlivců neuvádím, ale musím říct, že zapojení všech je obdivuhodné a všem patří můj obrovský dík, vždyť se výraznou měrou jedná i o vzornou reprezentaci naší obce. Ještě bych chtěl dodat, že v loňském roce se u nás, v Dolní Rovni, poprvé uskutečnila Národní výstava jiřinek, kterou pořádala specializovaná národní jiřinková společnost ČZS DAGLA. V předchozích letech se právě tato akce uskutečnila na zámku v Pardubicích. Návštěvníkům v Rovni představilo 13 vystavovatelů více než 3500 květů z celé naší republiky a Polska. Přišlo na ni za jeden víkend 600 návštěvníků.“

Přátelé, čtenáři, je to neuvěřitelné, ale tento spolek provozuje i další svou činnost, namátkou organizují posezení s harmonikou, zajišťují spolupráci při organizaci krajského kola soutěže „Mladý zahrádkář“, pořádají odborné přednášky, tematické zájezdy apod. Abych nezapomněl, přestože to nemám do roveňské sokolovny daleko, vždy musíme vyrazit autem. Manželka si totiž nakoupí vždy tolik kytiček, ovoce, třeba i medu, že bez auta bychom to těžko naráz odnesli… Psát o těchto aktivitách by bylo vhodnější v čase předcházejícím konání těchto akcí, ale jak již zaznělo v úvodu, dnešní doba potřebuje vedle zpráv o vývoji koronavirové epidemie i nějaké pozitivní zprávy a informace, které mohou člověka potěšit. Já na tyto akce chodím pravidelně, nejen vždy s úctou a obdivem, ale také se svým všudypřítomným fotoaparátem. Abyste věřili, že jsem tam byl a docela dost obrázků tam pořídil, sáhl jsem do svého fotoarchivu a vy, pokud máte zrovna náladu, nahlédněte do přiložené fotogalerie.

Vážení čtenáři, pokud vás tyto řádky a obrázky alespoň trochu zaujaly, sledujte web obce Dolní Roveň a v letošním roce se na těchto akcích, které jsou zpestřeny i doprovodným kulturním programem (dechová hudba, loutkové divadlo apod) můžeme potkat. Přeji roveňským zahrádkářům stálý, neutuchající elán, který přispívá k šíření dobrého jména celé obce Dolní Roveň i ve vzdáleném okolí, i k šíření dobrého jména v duchu představ významného rodáka, ministerského předsedy vlády T. G. Masaryka, Františka Udržala, který se zasloužil o vybudování sokolovny v Dolní Rovni s tím, aby byla centrem kulturního, sportovního a společenského dění v této obci.

Jaromír Pýcha