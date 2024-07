Cestovatel Jan Kovář se vypravil do Íránu.

Jan Kovář z Pardubic pracuje jako kurýr, zásilky rozváží na kole. Ale také je to cestovatel. Letos se svým kolem míří do Íránu.

Jako každý rok nastal čas cestování, tentokrát jsem zvolil trošku jinou destinaci, než jsem zvyklý - Írán.

Mé přípravy na cestu už nejsou nijak zdlouhavé. Zabalení do cyklotašek, pár věcí, trošku oblečení, pár věcí na opravu kola, dále plynový vařič a pár drobností důležitých na přežití venku.

Cesta bude trvat asi maximálně 3 měsíce a bude dlouhá 8000 km. Na cestu není potřeba nějaké speciální očkování. Jediné, co musím řešit, je vízum do Íránu, které jsem dostal bez problémů. Poněvadž jedu do zemí, kde je jinačí kultura, musím dost respektovat jejich zvyky a zákony.

Pojedu přes několik států. Maďarsko - Budapešť bude start, kam přijedu vlakem z Pardubic, dále pojedu přes Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, kousek Řecka a přes celé Turecko centrální, kde nejsou turisté, odtud přímo do Íránu.

Na mé cestě se musím připravit na velké teploty. A co na to má přítelkyně? Nebudu lhát, má trošku strach z této cesty, ale jinak mně fandí a podporuje mě.

Jan Kovář, cestovatel z Pardubic