Oblastní charita Pardubice nově otevřela Ambulanci paliativní medicíny v Holicích. Úlevu pacientům trpícím závažnými chorobami nabídne v ordinaci i domácím prostředí.

Charita otevřela ambulanci. | Foto: Jan Lohynský

Oblastní charita Pardubice již 29 let poskytuje terénní zdravotní péči v domácím prostředí. To, co začínalo v devadesátých letech jako novinka, je dnes standardem a svůj život by si bez péče charitního zdravotnického personálu spousta pacientů nedokázala představit. Služby pardubické Charity se rozvíjejí dál, především pokud jde o profesionalitu a úzkou spolupráci s odbornými lékaři. Vedle běžné domácí zdravotní péče Oblastní charita Pardubice nabízí odbornou pomoc umírajícím a jejich rodinám prostřednictvím multidisciplinárního týmů Domácího hospice Andělů strážných.