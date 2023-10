Sukova síň pardubického Domu hudby se rozezněla tóny klasické hudby pro dobrou věc. Výtěžek benefičního koncertu pomůže při rekonstrukci nového střediska.

Koncert na podporu Oblastní charity Pardubice. | Foto: Jan Lohynský

Studenti Konzervatoře – varhaník Adam Suk, trumpetista Michael Stehno, houslista Martin Zdvihal a klavíristka Nikola Valentová – se rozhodli svým uměním podpořit rozvoj Oblastní charity Pardubice, která koncert v pondělí 25. září za podpory náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka pořádala.

Více než 150 posluchačů koncertu, mezi kterými nechyběli žáci Konzervatoře, podporovatelé a přátelé pardubické Charity, koupí vstupenek, případně dobrovolným darem podpořilo nový charitní projekt.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice: „S narůstajícím počtem klientů a pacientů sociálních a zdravotních služeb i narůstajícím počtem pracovníků poskytující tuto péči stojíme před náročnými úkoly. Po rekonstrukci objektu v Dražkovicích vznikne nové zázemí pro Domácího hospic Andělů strážných, Ambulanci paliativní medicíny, Pečovatelskou službu a službu Osobní asistence. V tuto chvíli jsou služby umístěny v malém domě, v ulici V Ráji, který provozu terénních služeb vyhovoval naposledy v devadesátých letech. Jsem vděčná, že také díky této benefiční akci, podpoře dárců, návštěvníků koncertu a mladých se nám podařilo posunout zase o kousek blíž cíli.“

Výtěžek benefičního koncertu pomůže při rekonstrukci nového střediska částkou 42.508 Kč. Benefiční akce byla zajímavá také tím, že Oblastní charitě se podařilo uspět s projektem u Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek benefice až do výše šedesát tisíc korun.

Koncert svou účastí podpořila i řada významných osobností – senátorka Miluše Horská, radní Pardubického kraje Pavel Šotola, ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda a ředitel Konzervatoře Pardubice Dalibor Hlava.

Přítomné pozdravil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který převzal nad benefiční akcí záštitu. Krom jiného uvedl: „Když tento nápad, uspořádat benefiční akci, přišel, tak jsem jej podpořil velice vědomě a rád. To, co pardubická Charita a obecně jiné Charity v dalších městech dělají, je nejen potřebné, záslužné, ale dává to naší společnosti lidský rozměr.“

V navázané spolupráci s pardubickými umělci by Oblastní charita ráda pokračovala i v budoucnosti. Čtveřice mladých konzervatoristů má navíc již naplánován další benefiční koncert, který pořádá Město Borohrádek 22. prosince od 18 hodin v kostele sv. Michaela archanděla na podporu domácí hospicové péče pardubické Charity.

Jan Lohynský

Zdroj: Michal Žampach