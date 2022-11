,,Tak se vracíme posedmé z Ukrajiny, pokaždé to je jiné, nové. Vždy spousta různých emocí, malých příběhů, zkušeností, které nakonec přinesou stejný pocit radosti, spokojenosti z toho, že i malá pomoc má smysl. Má význam vyjet, trmácet se autem či sanitou, nevyspat se. Konkrétní pomoc člověka člověku mi osobně dává velký smysl i energii a nápady do budoucna. Cílená pomoc v konkrétní situaci ve spolupráci s charitními ukrajinskými kolegy, kteří nejlépe vědí, čeho je nejvíce potřeba, mi přijde nanejvýš smysluplná, jsem moc ráda, že jsem opět u toho. Přivezli jsme jídlo, drogerii, zdravotnické potřeby, deky, povlečení, starší lůžka, matrace, sunary pro malé děti. Obsah čtyř velkých aut ve výdejním místě drohobyčské Charity vystačí na zhruba 14 dní. To, co jsem viděla, mě utvrzuje v přesvědčení, že pomáhat musíme dál a že bez pomoci spousty obětavých lidí na Ukrajině i v České republice by situace těch, kteří utekli před válkou, byla mnohem svízelnější. Prosté děkuji i naděje v očích uprchlíků, že to zlé jednou skončí, je pro mě výzvou a povzbuzením v pomoci vytrvat. Nenechme je v tom. Tím, že pomůžeme Ukrajině, pomůžeme sami sobě, svému lidství, tomu nejdůležitějšímu v nás." Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice sv. Anežky České z Oblastní charity Červený Kostelec, dobrovolnice na cestách na Ukrajinu

Osmá mise

Oblastní charita Pardubice za významné pomoci dobrovolníků a dárců připravuje na 11. listopadu další v pořadí již osmou „misi“ na Ukrajinu. Při předchozích dvou cestách pardubická Charita navázala spolupráci s kolegyněmi a kolegy z Charity v Drohobyči (Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії), kteří po 24. únoru museli výrazně navýšit objem poskytované pomoci o péči pro uprchlíky z východu země.

Organizátorka pomoci, vrchní sestra domácího hospice pardubické Charity Markéta Vašková, říká: „Pokud můžete pomoci trpícím, v tomto případě navíc nespravedlivě trpícím, a pokud máte otevřená srdce, udělejte to, prosím… Od začátku války na Ukrajině se snažím spolu s dalšími úžasnými lidmi pomáhat alespoň tím, že na místa, která se vyrovnávají s přílivem vnitřních uprchlíků, můžeme dovézt materiální pomoc. Jsem ráda, že pomoc aktuálně předáváme kolegům v Charitě Sambirsko-Drohobyčské eparchie, která poskytuje ubytování, zdravotní a další služby uprchlíkům z východu země včetně výdeje materiální pomoci. Jak jsem poznala, lidé, kteří často zachránili pouze holý život a celý jejich majetek je v několika igelitových taškách, jsou velice vděční za jakoukoliv pomoc.“

Do výdejního místa drohobyčské Charity pro materiální pomoc každý den přichází přes 50 potřebných, přičemž nezbytností se dle kolegů ukázalo zavedení pořadníků a organizačních rozpisů pro výdej pomoci. Potraviny, drogerii, hygienické potřeby, přikrývky a postele spolu s dalším materiálem, včetně několika zdravotnických přístrojů a vybavení, mohla Charita opakovaně odvézt nejen do charitních středisek, ale také do nemocnic a zdravotnických zařízení na západní Ukrajině. Za spolupráci na sedmé cestě Oblastní charity Pardubice na Ukrajinu děkujeme dobrovolnici Ivě Valerové, vrchní sestře Mobilního hospice sv. Anežky České z Oblastní charity Červený Kostelec, Alyoně Izmailové, Ondřejovi Turečkovi, Petrovi Topůrkovi, Pavlovi Humhalovi.

Děkujeme také všem, kteří se na přípravě dovozu humanitární pomoci podíleli organizačně, materiálně, finančně. Pomoc pro vnitřně vysídlené v tuto chvíli již pomáhá na Ukrajině, děkujeme firmě Recycling - kovové odpady za dar defibrilátoru, který jsme rádi předali kolegům zdravotníkům v Drohobyčské Charitě. Děkujeme za vlídné přijetí milých kolegyň a kolegů v Charitě Drohobyč (Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії), kteří pomáhají velkému množství vnitřních uprchlíků z válečných zón na východě této krásné země. Připravovanou osmou "misi" můžete podpořit finančně či materiálně.

Jan Lohynský

Zdroj: Youtube