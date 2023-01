KVÍZ: Máte rádi české pohádky? Otestujte si, jak se v nich vyznáte

Dá se během víkendu udělat divadelní představení? Máte chuť vyzkoušet si divadlo na vlastní kůži? Chcete být hercem? Režisérem? Těmito otázkami zve Exil do projektu Pět překážek. V pátek 13. ledna se v 18 hodin sejdou v sále pod Machoňovou pasáží účastníci. Pod vedením herce Petra Kubíka budou mít za úkol během víkendu nazkoušet divadelní představení, které má splňovat pět společných kritérií – překážek.

V neděli 15. ledna od 19 hodin pak jednotlivé skupiny předstoupí před veřejnost a zahrají své mini inscenace. S diváky poté debatují o celém procesu. „Chystáme ale zásadní změnu. Překážkovým víkendem to nekončí. Kdo bude mít zájem, může s námi pracovat dál na plnohodnotné exilovské inscenaci,“ říká Petr Kubík, který se rozhodl, že si workshop a potenciální nováčky souboru vezme pod svá křídla. „Stále se nám hlásí lidé, že by chtěli u nás hrát. V běžném provozu pro ně hledáme těžce uplatnění. Pokud cíleně nehledáme někoho na konkrétní roli, nemáme moc možností, jak nováčky zapojit. Tohle by měl být způsob, jak jim nabídnout dlouhodobou spolupráci,“ říká principálka souboru Kateřina Fikejzová Prouzová.

Tým Divadla Exil