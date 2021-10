V předchozích třech ročnících se do soutěže Foxconn X-DAY přihlásilo dohromady více než 200 projektů a společnost Foxconn rozdělila skupinám i jednotlivcům více než milion korun.

"Letos přicházíme s novinkou pro studentské projekty, které jsou samostatnou kategorií a navyšujeme tedy i rozpočet pro X-DAY 2021,“ komentuje krok Pavel Kožený, manažer PR a komunikace Foxconnu v České republice. „Chceme být dobrým sousedem a podpořit ty skupiny a jednotlivce, kteří se snaží Pardubicko i Kutnohorsko zvelebovat a dělat z nich lepší místo pro život. Že to myslíme vážně, potvrdil minulý ročník X-DAY, který jsme dotáhli do úspěšného konce přes těžkosti způsobené pandemií. Zveme proto opět všechny, kteří hledají pro své úsilí podporu a prostředky, aby neváhali a zaregistrovali se."

460 tisíc korun na podporu projektů z Pardubicka a Kutnohorska letos počtvrté rozdělí společnost Foxconn. Jednotlivcům i skupinám, všem, kteří hledají prostředky k uskutečnění svých snů, stačí se od 15. září do 15. října 2021 zaregistrovat na webové adrese programu Foxconn X-DAY www.foxconn.cz/xday a pak projít sítem dvoukolové soutěže. Jediným kritériem, které musejí charitativní, sportovní, komunitní či jakékoli jiné projekty splnit, je jejich přínos pro Pardubicko nebo Kutnohorsko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.