Elektrárna Chvaletice se rozhodla vybavit vybrané obce v kraji defibrilátory. První obdržela vloni obec Řečany nad Labem a druhý před pár dny i město Chvaletice.

„Defibrilátor je k dispozici na budově městského úřadu tak, aby ho mohla použít nejen městská policie, ale i obyvatelé. Jsem moc ráda, že nám elektrárna věnovala toto zařízení. Přesto bych byla nejradši, kdybychom ho vůbec nemuseli použít. Ale pokud se díky němu podaří zachránit jediný lidský život, má to význam,“ říká Zdeňka Marková, starostka města Chvaletice.

„Tento sponzorský dar je příspěvkem Elektrárny Chvaletice, jak v této těžké době pomoci zachránit lidské životy. Už na jaře jsme věnovali okolním obcím tisíce respirátorů,“ říká Václav Matys, generální ředitel Elektrárny Chvaletice.

Automatický defibrilátor (AED) je konstruován tak, aby ho dokázal použít každý, a to i při extrémní stresové situaci, jakým je oživování člověka. Hlasové pokyny navádí obsluhu k bezpečné a bezchybné činnosti. Při použití AED se tedy lidé nemusejí bát, že oběti ublíží neodborným zásahem. To nejhorší, co mohou udělat, je neudělat nic.

Každý den zemře na srdeční zástavu v České republice přibližně 100 lidí (ročně asi 35 tisíc). K těmto případům přitom dochází často nečekaně, a to i u zcela zdravých lidí. Příčinou je až z 90 % srdeční porucha, kterou je možné rozpoznat a odstranit právě pouze použitím AED. Podle statistik lze takto zachránit až 94 % obětí postižených zástavou.

Záchranná služba přijede k akutnímu případu v průměru za 8 minut. Pro úspěšné obnovení činnosti srdce je však rozhodujících prvních 5 minut. Pak dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. Nejdůležitější je co nejdříve zahájit vnější masáž srdce a podat oběti elektrický šok. To velmi významně zvyšuje naději na přežití.

Petr Dušek