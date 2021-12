Poprvé jsem se byl podívat na čistění potoka 22. 11. 2021. Tehdy byl bagr již jen kousek od železničního přejezdu. Po zveřejnění fotoreportáže a krátkého komentáře jsem byl důrazně upozorněn na chybu. Napsal jsem totiž, že se jedná o úsek 300 m, ale skutečnost prý představuje pouhých 150 m. OK, neměřil jsem to ani nekrokoval a mé oko už taky asi není co bývalo…

Dnes jsem se byl na stejném místě podívat po třinácti dnech znovu. Říkám kompromis, tak 200 m, včetně kousku přítoku ze směru k Malé straně. Bagřík už vypochodoval na břeh. Na můj vkus jsem čekal, že mu ta cesta po dně roveňského potoka bude odsejpat rychleji, ale to je asi díky mé neznalosti věci. Vycházím však z toho, že od Litětin až do Loučné, to je ještě sakra dlouhá cesta, čítající slovy několik, odhadem tak 12 kilometrů vodních toků… A k tomu ještě přívodní Točivý potok, zadní Lodrantka atd. Nevěřím tomu, že do první velké vody bude převážná část koryta v takovém stavu, v jakém má být, v takovém, v jakém je nyní těch vzorových 200 m.

Hned po poslední povodni mluvila tisková mluvčí Povodí Labe s. p. před novináři o tom, že se tento podnik, správce toku, stará o vodní toky pravidelně, tak jak má. Doufám, že se tedy na tento pidi kousek potoka přijede paní tisková mluvčí osobně podívat, aby viděla na vlastní oči, jak má takové čisté koryto vlastně vypadat…

Ideální by bylo, aby přijeli rovnou na exkurs do naší obce i odstupující a nastupující ministři dopravy (nadřízené ministerstvo ŘSD) a zemědělství (nadřízené ministerstvo Povodí s.p.), aby společnými silami vše uvedli do stavu, který bude schopný pojmout přísun vody z přítoku od nově budovaného úseku dálnice D 35, dokud je ještě čas…

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň