Ve skanzenu se v sobotu a v neděli koná akce Keltská bašta. | Foto: archiv Archeoskanzenu Nasavrky

Zajímá vás, co jedli Kelti a jak si jídlo připravovali? Pak vyrazte 21. nebo 22. srpna na akci s názvem Keltská bašta do Keltského skanzenu Nasavrky. Kromě toho, že si odnesete spoustu informací, můžete zde také keltské pochoutky ochutnat a inspirovat se receptem, který využijte i v současné kuchyni. Prohlédnete si navíc i to, jak Keltové žili a v jakých domech bydleli.