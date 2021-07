Dokončenou přístavbu školy, šatnu, sborovnu, zázemí pro učitele i novou počítačovou učebnu. To všechno pro vás Jaromír Pýcha vyfotil. Děkujeme za příspěvek.

Škola v Horní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Tož hen minulou sobotu to valím se svou milkou na dvě přespání a čumendu do Ostravy, poznat kraj, ve kterém, já chuj, přes svůj věk eště nikdy nebyl. Však cesta od nás do Ostravy vede kol malej školy a kostela Sv. Kateřiny v Horní Rovni.