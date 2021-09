Setkání se postupně zúčastnili kandidáti KSČM, koalice Pirátů a Starostů, hnutí ANO, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a ČSSD. K diskuzi byli pozváni i kandidáti SPD, ti ale na výzvu nereagovali. Jde tedy o strany s reálnou šancí na minimálně pětiprocentní zisk a účast ve sněmovně. Kandidáti mohli na úvod volně představit sebe a svůj program a poté odpovídali na předem zaslané otázky. Průběžně také čelili dotazům členů komory.

„Chtěli jsme od zástupců stran vědět, co nám jako podnikatelům mohou nabídnout a co my můžeme od budoucnosti čekat. Kam jako země půjdeme, o tom rozhodují voliči. My ale potřebujeme vědět, jak se bude například vyvíjet trh a stav národních financí, abychom mohli včas reagovat a plánovat,” uvedl Martin Havelka, člen komory a tradiční moderátor akce.

Celé plénum napříč stranami se shodlo na potřebě úzké spolupráce komory a zákonodárců. Ze strany kandidátů padly výzvy, aby členové sami přicházeli s návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí. Takovým evergreenem kulatých stolů je soulad nad stále nedokonalým systémem zadávání veřejných zakázek. Hovořilo se také o hlubší digitalizaci státní správy, případně redukci úřednických pozic. „On-line úřad” ale má být jednou z možností, ne nutností. Lidé musí mít nadále možnost zajít si na klasickou přepážku a stejně tak platit penězi, ne jen kartou. Členové komory se také pozastavovali nad faktem, že platy ve státní správě jsou průměrně vyšší než mzdy v soukromé sféře.

„Zajímalo mě především to, jaké záměry mají politické strany vůči podnikatelskému sektoru. Kandidáti museli trochu odkrýt karty a ukázat, co zamýšlí. Nejdůležitější ale samozřejmě je to, co budou skutečně dělat. My jako podnikatelé chceme mít dostatek práce a spokojené zaměstnance,” shrnul Vítězslav Paděra, člen představenstva Hospodářské komory ČR.

Dalším stěžejním tématem kulatých stolů bylo zdravotnictví a sociální služby. Ty úzce souvisí se stavem státní pokladny. Většina osazenstva se shodla na tom, že současná ekonomická situace není dobrá a další vláda ji bude muset řešit. Padl třeba návrh na znovuzavedení symbolických poplatků u lékaře. Neméně tíživou otázkou budoucnosti jsou důchody. Ty by podle všech účastníků měly stoupat společně s rostoucí průměrnou mzdou. V oblasti financí se naťuklo i možné přijetí eura. K tomu volí strany odmítavý nebo opatrný přístup. Víckrát ale zazněl příslib o zavedení možnosti pro firmy, aby mohly účtovat v eurech.

„Byla to pro všechny příležitost, jak si navzájem říct, co od sebe očekáváme a jak si můžeme oboustranně pomoci. Za čtyři roky si pak řekneme, co se splnilo a co ne,” konstatovala Alice Formánková, místopředsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. „V našem regionu jsou oblasti, které nejsou tak průmyslově a podnikatelsky vybavené jako jinde. Příkladem je moje Orlickoústecko. Je to jeden z bodů, na kterém můžeme spolupracovat. Mám za to, že v tom daném regionu by měli pracovat především místní lidi,” dodala na závěr.

Eva Malinová