V dalších dnech lákají k návštěvě akce jako např. beseda Moje jméno není diagnóza – 21. září v Divadle 29, hudební podvečer s bleším trhem s názvem Výměňák před Café Robinson 22. září či autorské čtení Markéty Dohnalové z její nové knihy ŽIVOT velkými písmeny 23. září v Krajské knihovně v Pardubicích. Lidé mohou zavítat i do několika organizací sociálních služeb. Den otevřených dveří se bude konat například v Centru Kosatec, Domově pro seniory U Kostelíčka, Vida centru či v Centru duševního zdraví Pardubice, při kterém jejich pracovníci návštěvníkům představí organizaci, provedou je prostory a nabídnou informace o poskytovaných službách. Podrobný program festivalu zájemci najdou na webových stránkách www.pdz.cz.

V pondělí 20. září začíná festival Týdny pro duševní zdraví v Pardubicích. Nabídne 13 kulturně osvětových akcí. Akce mají za cíl informovat o duševním zdraví a zároveň vyvracet mýty a předsudky spjaté duševními nemocemi. V Pardubicích se program bude konat každý den v týdnu od 20. do 24. září. Oficiálně ho zahájí v pondělí v 18 hodin vernisáž výstavy s názvem Dodoismus v Divadle 29, jejíž autorka se v dílech zabývá tématem autismu, obsedantně kompulsivní poruchy či depresemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.