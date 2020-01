Filmová návštěva italských Dolomit je sestavena z celkem čtyřech cest. Dohromady skoro dvouhodinovou videoprojekci mohou milovníci nejkrásnějších evropských hor zhlédnout v úterý 4. února od 17:30 hodin v pardubickém Domě techniky.

Italské Dolomity | Foto: Jaroslav Novák

Na úvod to bude zastavení v letovisku Misssurina, odkud sjedeme do Cortiny. Z passo Falzarego vyjedeme na vyhlídkový vrchol Lagazuoi v nadmořské výšce okolo 2700 m. Po krátké túře na úplný vrchol přejedeme na Passo di Pordoi, z něhož vystoupáme na vyhlídku do údolí pod nejvyšší horu Dolomit Marmoladu.