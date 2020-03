Hasičský záchranný sbor České republiky, a tedy i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání. A u příležitosti Evropského dne tísňové linky 112 vyhlašujeme dvanáctý ročník soutěže v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“.

Tématem letošního ročníku soutěže je: Pošlete nám co nejoriginálnější přání k 20. výročí. Můžete posílat textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa. Necháme to na vaší fantazii a kreativitě, která vám rozhodně nechybí, jak jsme se mohli přesvědčit v předchozích ročnících soutěže, kdy jste nám posílali například obrázky hasičské techniky budoucnosti, komiksy, pohádky, básničky a mnoho jiných vašich děl s hasičskou tematikou. Soutěžící jsou rozděleni do sedmi kategorií. Od nejmenších dětí z mateřských škol po dospělé.