Ve čtvrtek 20. února jsme opět rozdávali radost v Dětském domově v Pardubicích, se kterým jsme navázali úzkou spolupráci už před třemi lety.

Hasiči rozdávali radost. | Foto: SDH Lipoltice

Tento rok tomu nebylo jinak a dětem jsme jako v předchozích letech zakoupili vstupenky do Aquacentra v Pardubicích. Během předání tohoto daru jsme pozvali děti a zaměstnance na oslavu 125. založení našeho sboru v Lipolticích. My jsme byli na oplátku pozváni na dětský den do Pardubic, kde jsme byli již minulý rok s naší technikou a tím tak rozzářili všem úsměv na tváři.