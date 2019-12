Literární večer pokračoval ve Volarské knihovně dalším povídáním. Tentokrát do Volar přijel velikán české literatury Karel Čapek. A přijel stylově vlakem. Po železnici přivezl povídání o cestě Karla Čapka do Volar Hasan Zahirovič, který se o historii této velké osobnosti hodně zajímá. Hasan Zahirovič se specializuje na Karla Čapka velmi dlouho, byť je občan Bosny a Hercegoviny v České republice žije od roku 2006 a Karel Čapek s jeho osudem ho velmi zajímá.

Literární večer ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Ve Volarech se povídalo o jeho návštěvě a cestování po Šumavě a zastávce ve Volarech. Zde se mu moc líbilo a velký dojem na něj udělalo dřevěné městečko a houbaření. Před cestou na Šumavu se o ní dozvěděl od jednoho z přátel, že je zde hezky, i když je ošklivo. A to se spisovateli při této cestě splnilo. Na Šumavě bylo ošklivo, ale pro Karla Čapka to byly hezké dny. Houbaření, psaní a sbírání nových poznatků jak k dramatické tvorbě, tak k fejetonům. Vzpomínka na bloudění kolem Černého Kříže, výlet do Boubínského pralesa a na závěr Prachatice a to jak jej město již tehdy uchvátilo. Tehdejší výlet v září na Šumavu se vydařil a jak zhodnotil Volary sám spisovatel. Volary nejsou ani Češi, ani Němci. Tyrolské dřevěné město. Volaračky se nikdy nevydají z Volar, aby nerozsely své jmění z hnoje dříví do světa. Volary nemají zastoupení na mírové konferenci, Volary by měly být svým státem. Velmi zajímavá úvaha Karla Čapka, městu, které je historické stále dřevěným Tyrolskem u nás.