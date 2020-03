Spolek dobrovolných hasičů v Lipolticích byl založen na ustavující schůzi svolané představenstvem obce dne 23. února 1895. Přihlásilo se 44 členů. Následně byla na 14. března 1895 svolána ustavující valná hromada, kde přibylo dalších 12 členů. Zakladatelem a prvním starostou sboru byl Josef Vojáček, velitelem Václav Král. Radost byla velká, občané dostali možnost tak potřebné ochrany a pomoci před ničivými požáry.

Ruční stříkačka, která byla ve sboru od r. 1895 a sloužila celých 37 let, byla pořízena za 1100 zlatých. Sbor měl k dispozici výzbroj a výstroj pro 20 mužů. Ihned se začalo nejen s výcvikem, ale také s výstavbou požární zbrojnice.

11. srpna 1895 se zúčastnilo 14 členů sboru II. sjezdu česko-bratrského hasičstva v Praze. V roce 1900 se konal v Paříži Mezinárodní hasičský kongres, kterého se zúčastnilo šest členů Zemské ústřední rady, jedním z nich byl i bratr Josef Vojáček z Lipoltic.

Postupem času bylo nutno obměňovat požární techniku za novou, modernější.

Předání první motorové stříkačky do užívání proběhlo 10. července 1932. V roce 1961 dostal sbor pojízdnou stříkačku PS 16, později PS 12. Od roku 1957 sloužilo sboru dlouhých 45 let vozidlo Garant, které bylo v roce 2002 nahrazeno Fordem Transit. Nová požární zbrojnice byla slavnostně otevřena r. 1992. Velká oslava 125 let sboru proběhne v Lipolticích 9. května.

Jan Černý, hospodář SDH Lipoltice