Litětiny, Horní Roveň, Dolní Roveň a Komárov

Čtyři dílčí části tvořící jednu velkou obec Dolní Roveň, která celkové čítá dva tisíce obyvatel. Od začátku na konec měří neuvěřitelných 8 kilometrů. Nachází se pět kilometrů od Holic, do okresního města Pardubic je to kilometrů osmnáct, do Hradce Králové pětadvacet, do Chrudimi a Vysokého Mýta dvacet. Do Prahy či Brna dorazíte autem z Rovně za hodinku a půl.

Litětiny, Horní Roveň, Dolní Roveň a Komárov. | Foto: Jaromír Pýcha