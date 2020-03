KDE? Pardubice, Palackého Třída

KDY? V současnosti

JAK? Likvidace laviček až k nádraží ČD

PROČ? Aby líní lidé nevysedávali a nekritizovali

Jsem jedním z těch, kteří se pohybují pouze s pomocí chodítka a velmi omezeně. Proto jsem uvítal, že u domu v Palackého ulici, kde bydlím, byla umístěna lavička, na kterou jsem se mohl po těch pár krocích odplížit. Mohl být alespoň několik minut venku a následně si na ní odpočinout. Bohužel, všechny lavičky byly odstraněny a zcela zmizely.

Telefonuji městské policii, ti mě přepojují na obecní úřad, tam mě přepojují asi čtyřikrát. Připadám si jak horký brambor. Až na čísle 466 259 111 mi úředník hlásí, že lavičky byly odstraněny na rozkaz místního vládce, protože byly okupovány lidmi jedné sociální skupiny. Nač máme městskou policii i tu státní? Co lidé o berlích, ženy tahající těžké tašky? To pana místodržícího nezajímá, on si hoví ve svém trůnu na magistrátu.

Očekávám, že se pan nejvyšší omluví všem obyvatelům Pardubic a ze svého skromného platu zaplatí nové lavičky. Co nejdříve.

Už aby byly volby.

Skylark