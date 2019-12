Jelikož poslední dobou se tyto svátky spojují především s materiálními aspekty jako dárky, leckdy dary, opulentní výzdobou a přehnanou konzumací, je výzvou najít si čas na setkávání se s blízkými. Z toho důvodu si letos na Agys přizvali posilu – klienty z místního stacionáře Slunečnice s různými typy postižení.

Společně nacvičili téměř hodinové hudební pásmo, které nejprve v rámci generálky předvedli seniorům v budově stacionáře, aby to následně rozbalili na mezischodí střední školy. Ač se všichni nesmírně těšili, celková atmosféra naprosto předčila veškerá očekávání. Za takovouto Cestu by se nemusel stydět ani Tomáš Klus a kdyby byl naživu John Lennon či George Michael, jistě by nepohrdli naší verzí těchto skladeb. Zpěv i závěrečný potlesk museli slyšet po celé Dukle.

Příjemným pokračováním byl vánoční jarmark v podání jednotlivých tříd Agysu, jehož výtěžek v hodnotě téměř 13 000 korun poputuje právě do Slunečnice. Tomuto jedinému hmatatelnému důkazu dnešního setkání se více než vyrovnají zážitky všech zúčastněných při společném nácviku, jakož i celkový prožitek vystoupení. Kéž nám podobná pospolitost a zájem o druhé vydrží i po odeznění vánočních zvonků.

Daniela Rawsthorne