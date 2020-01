V sobotu 25. ledna zavítalo do Holic Liduščino divadlo z Prahy. Na programu určeném především pro malé dětičky byla krásná Velká pošťácká pohádka od Karla Čapka.

Velká pošťácká pohádka v Holicích. | Foto: Jaromír Pýcha

Zahrádky bez ohledu na letošní klimatické podmínky uplatňují právem svůj nárok na odpočinek, den není ještě tak dlouhý, aby se člověk žijící ve svém domečku na českém venkově pouštěl do větších budovatelských akcí, fotbalisté okresní úrovně mají též čas klidu zbraní, a tak ještě není čas zralý na to je jet někam v roli věrného fanouška podporovat. Právě proto se v sobotu naskytla zcela mimořádná ideální příležitost pro nás, starší a pokročilé, babičky a dědečky, pozvat svá vnoučata na kulturu do města, ze kterého mimo jiné pocházel i známý cestovatel, Dr. Emil Holub. Zavítat do Afrického muzea, tak to je samo o sobě velká paráda. A hned potom zajít vedle do místního kulturního stánku na pohádku, tak to je již velká paráda na druhou! Tím spíše, když ta pohádka je dost dobrá a povedená, když jsou herci skutečnými mistry svého řemesla. Věřte, takové sobotní lednové odpoledne nemá chybu!