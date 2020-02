Kulturní dům Holice ve stejný čas nabídl všem přátelům výtvarného umění vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Václavy Macků.

Lednová obloha a jemné odstíny vystavených obrazů vytvořily jednotný barevný rámec a tato skutečnost nezůstala bez povšimnutí moderátora večera Miroslava Vaňury. Toho znají nejen posluchači Českého rozhlasu a televizní diváci, především z pořadů Tísňová linka a 112, je i autorem knížky Legendy kriminalistiky.

Ředitelka Kulturního domu v Holicích Eva Hlaváčková všechny přivítala a potom již v uvolněné atmosféře probíhal dialog úspěšné výtvarnice a moderátora. Václava Macků představila hudební doprovod vernisáže, kterým byl nevidomý multiinstrumentalista z Holic, pan Pavel Diblík. Přes svůj handicap vystudoval konzervatoř a citlivě doplnil program svou krásnou hrou na varhany. Zajímavostí pro hosty byla informace o tom, že Pavlík měl tu čest setkat se ve Vatikánu přímo s papežem a i jemu na varhany zahrát. V šesti letech ho vzala babička do kostela, našel cestu k Bohu a ve spojení s hudebním talentem a hrou na varhany objevil své celoživotní poslání. Pavel Diblík má neskutečnou vnitřní energii a vedle toho, že hraje na několik hudebních nástrojů, tak i zpívá a maluje. I to bylo důvodem, proč si úspěšná výtvarnice, která je známa v celé řadě špičkových galerií po celé republice, přizvala pro tento večer právě jeho.

Jak sama řekla při vernisáži: „Vnímat vnitřním zrakem je někdy pravdivější než naše vnější dojmy, vidím, že Pavel není o nic ochuzen, má svůj svět, kam umění patří a jak řekl slavný malíř Paul Gauguin - zavírám oči, abych viděl - to není kupodivu paradox.“

A co na vystavených obrazech můžeme vnímat a objevovat my? Emoce, štěstí, lásku, napětí, víru, moudrost, předvídání či nostalgii. Něha, očekávání, křehké vztahy, soucit, vzpomínky i splín. Prostě vše, co dokáže naše vnímání krásna a představivost vstřebat a pojmenovat. Vážky, andělé, nové techniky malby, návraty k technikám uměleckých začátků, nové výzvy, to byla témata, o kterých se mohli účastníci vernisáže dozvědět více. Koho jsem tam například potkal? Současné či bývalé zastupitele města Holice, starostku Dolní Rovně, profesory místního gymnázia, členy ochotnického divadla, místní lékaře, občany Pardubic a Hradce Králové… V rámci vernisáže se našel časový prostor i na diskusi s autorkou. Ochotně odpovídala každému na dotazy, pozdravila všechny známé. A co řekla Vendula v diskusi se mnou a mojí manželkou: „Jsem ráda, že jste se nenudili, někdy jsou vernisáže moc vážné. To s Mirkem Vaňurou nehrozí. Je to bezprostřední, otevřené a upřímné, dnes to často při oficiálních příležitostech chybí. Obrazy na zdech vypadají jako snadná věc, ale je za tím kus práce, nejen je namalovat, ale i dobře prezentovat a vše zorganizovat. Těším se, jak si odpočinu.“

Co je podstatné, vážení čtenáři, kteří jste o této akci nevěděli? Já tam naštěstí byl a pár ilustračních obrázků jsem tam pro vás pořídil. Pokud vás osloví, neváhejte do Holic vyrazit na rodinný výlet. Výstava těchto nádherných uměleckých exponátů teprve v pátek začala a vy máte šanci ji navštívit až do 27. února 2020. Na internetu jsem pro vás ještě zjistil, že galerie KD má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 16 hodin, rovněž i večer v době konání jiných společenských akcí. Vážené dámy, čtenářky Deníku, neváhejte a co nejdříve přemluvte svého manžela či přítele a vyrazte za krásným uměleckým zážitkem do Holic. Pánové, též čtenáři Deníku, jedna moje dobrá rada na závěr: Fotbalové soutěže začínají v našem kraji až v březnu, tak proč svým drahým polovičkám nevyjít vstříc? Jak říká jeden můj starší zkušený kamarád, kterému v Rovni nikdo neřekne jinak než Pedro: „Rodina především, přátelé!“ Přeji vám všem krásný umělecký zážitek!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň