Od doby, kdy jsem začal fotbal vnímat, patřím mezi mnohamilionovou armádu fotbalových fanoušků. Na fotbal chodím pravidelně u nás v Rovni, pravidelně o víkendech vyrážím i na venkovní zápasy našich borců po celém okrese. Občas se zajedu podívat na druhou nejvyšší soutěž do Pardubic, na krajský přebor do Moravan nebo Holic, případně i na pralesní ligu do Litětin.

Na naši nejvyšší soutěž si občas zajedu do Prahy, ale v loňském roce jsem byl i v Olomouci. Fotbalová aréna, která je pro mne trochu tajemně pojmenována Sinobo stadium, je jednoduše fotbalový ráj, který jsem od svých dětských let, jako věrný slávista, více či méně pravidelně navštěvoval. Slovo více platí především na etapu mých vysokoškolských studií.

Domácím prostředím klubu mého srdce byl, je a bude Eden, který je, bez ohledu na oficiální název vážně jenom jeden. Právě tam jsem vyrazil také dne 10. 11. 2019 a důvod byl víc než pádný. SK Slavia Praha hostil v 16. kole Fortuna ligy tým FK Teplice, za který nastupuje pravidelně Jan Shejbal z Dolní Rovně, který do tajů fotbalu začal pronikat právě u nás, v týmu okresního formátu TJ Sokol Roveň. Výlet do Prahy byl vskutku vydařený. Před zápasem jsem měl možnost prohodit pár slov s obrovským talentem současného českého fotbalu, Alexem Králem. Ten se před reprezentačním srazem na důležitý zápas ČR – Anglie přišel podívat na své bývalé spoluhráče obou týmů, v té době již jako hráč Spartaku Moskva. Zajímavostí je, že právě Alex Král, když přešel z týmu FK Teplice do Slavie, de facto uvolnil místo stopera v základní sestavě severočeského týmu pro Honzu Shejbala. Dojem ze setkání s ním? Alex je skromný kluk, nenamyšlený, ochotný dokonce zapózovat s vlaječkou TJ Sokol Roveň. Honza Shejbal odehrál v Edenu celý zápas.

Po jeho skončení se stačil pozdravit s dalším ze svých bývalých spoluhráčů, ještě z FC Hradec Králové, Tomášem Holešem. Co by vás mohlo zajímat je to, že Honza Shejbal se domů pravidelně vrací, pozorně sleduje vývoj kolem realizace stavby fotbalové arény v Pardubicích a nezatracuje myšlenku, že pokud by se v Pardubicích kopala nejvyšší soutěž, mohl by se v dresu místního FK opět objevit! Zpět k zápasu. Po výhře domácích v poměru 3:0 jsem požádal, z mého pohledu dvě největší ikony současného týmu domácích, Tomáše Součka a hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského o podpis mini dresu SK Slavia. Oba byli ochotni a vyhověli mému přání. Dva a půl měsíce poté Tomáš Souček, věřím, že pro něho typicky skromně, šťastně a s pokorou svým podpisem potvrdil svůj odchod do týmu West Ham United. Zatím na půlroční hostování, které se následně může změnit při záchraně účasti tohoto týmu v Premier League i pro příští soutěžní ročník v přestup na české poměry za rekordní sumu. Angličané jsou zcela jistě rádi za podpis Tomáše Součka, který je může v součtu přijít na více než 500 mil. Kč! A já jsem zase rád za to, že mám podpis Tomáše Součka a k tomu dokonce i trenéra Jindřicha Trpišovského, a věřte nebo ne, dokonce zadarmo! Takže spokojeni jsme všichni, ale jak je uvedeno v úvodu, není podpis jako podpis…Stejně tak platí to, že není jaro jako jaro. Co dodat na závěr? Vítej fotbalové jaro a vy příznivci kopané, prohlédněte si obrázky z Edenu. Když už jsem tam byl, pár jsem jich pro Vás pořídil.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň