V pardubické sokolovně je k vidění nová putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem vypráví příběhy osmi úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku.

Výstava Za naše úspěchy vděčíme Vám. | Foto: archiv pořadatele

Výstava zůstane v Pardubicích do 30. března. Pro veřejnost je volně přístupná ve všední dny obvykle od 7 do 21 hodin a o víkendu od 8 do 16 hodin. Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem. Mnozí z dnes již dospělých absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů.