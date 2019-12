Školáci, kteří si právě vybírají své další studijním zaměření, se seznámili nejen s obory praktická sestra a ošetřovatelka, ale také se zdravotnickým lyceem, které je především přípravou pro další studium zdravotnických oborů. Pro děti připravili organizátoři šest stanovišť, která jim představila zdravotnickou profesi.

Vše o zubech a ústní hygieně se dozvěděli na pracovišti Zdravý úsměv, Příběh o AIDS je seznámil s úskalími této smrtelné nemoci i účinnou prevencí a v rámci První pomoci si vyzkoušeli intenzivní resuscitaci. Human body se zaměřilo na poznávání a pojmenování lidských orgánů v angličtině, Vidím, že nevidím odhalilo poruchy zraku a Stáří demonstrovalo všechny průvodní znaky, s nimiž se musejí vyrovnat senioři.

„Všechna připravená stanoviště byla zajímavá a například právě Stáří bylo i neobyčejně přesvědčivé. Žáci byli nejprve obtěžkáni na nohou a zádech speciálními vestami, dostali silné brýle a do rukou klasické hůlky nebo francouzské hole. Úkolem takto handicapovaných školáků bylo vyhledat autobusové spojení, nastoupit do autobusu, kde je nikdo nepustí sednout, a udržet se při ´divoké´ jízdě madel. Počáteční úsměvy vystřídalo mírné zděšení z toho, co museli podstoupit, a pro většinu to bylo nečekané, ale důležité poznání,“ uvedl Vladimír Zemánek, manažer projektu Zdravohrátky.

Vladimír Zemánek