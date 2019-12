Jako vnučka ředitele Obchodní školy v Pardubicích Jaroslava Skácela se v ní nejenom narodila, ale i ji vystudovala a zůstala Pardubicím věrná skoro celý svůj život. V padesátých letech se začala věnovat mezinárodnímu jazyku esperanto a tento koníček ji provází dodnes.

V průběhu let vedla jazykové kurzy pro dospělé, vyučovala na letních táborech, založila dětské kurzy ve školách a druhý klub esperantistů v Pardubicích. Zapojila se do činnosti Svazu zdravotně postižených esperantistů a po smrti jeho zakladatele v roce 1998 převzala jeho vedení až do roku 2007. Dosud však každý měsíc vydává pro členy svazu revue Informilo s čtvrtletní přílohou Antauen a stále je jednatelkou klubu.

Jarmila Rýznarová je velmi aktivní i v literární činnosti. Nejen že sepsala historie celé své rozvětvené rodiny, ale sestavila z různých střípků a dochovaných pozůstalostí knihu o životě zakladatele Pardubického esperantského klubu, významného pardubického patriota a zubního lékaře, dr. Stanislava Schulhofa včetně jeho poezie. Také napsala knihu o životě profesora F. V. Lorenze, rodáka z pardubického kraje, který vydal první esperantskou učebnici v Čechách. F. V. Lorenz žil několik desetiletí v Brazílii, dodnes je tam velmi uznávaným spisovatelem a polyglotem.

Jarmila Rýznarová také velmi ráda organizovala zájezdy na světové kongresy a jiné akce pro esperantské účastníky z celé republiky.

Často přispívala do novin, do zpravodaje KPP i do pardubického rozhlasu. Ke krásnému jubileu jí všichni přejeme zlepšení zdraví, klidný podzim života a životní energii k další činnosti.

Za Klub esperantistů dr. Schulhofa v Pardubicích a Svaz zdravotně postižených esperantistů se sídlem v Pardubicích Mirka Kosnarová a Lenka Angelová