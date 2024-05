Být hasičem je poslání, čest a hrdost. Mít hasiče je naše jistota. Hasiči mají svého patrona a tím je sv. Florián.

V kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni se konala mimořádná mše ke cti patrona hasičů. | Foto: Deník/Jaromír Pýcha

Dne 4. 5. 2024 se v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni ke cti tohoto patrona hasičů konala mimořádná mše. Byl jsem pozván mladým, talentovaným varhaníkem. Daniel Nerad sestavil k této příležitosti sbor a malý smyčcový orchestr a během bohoslužby zazněla Mše C-dur od italského barokního skladatele Antonia Lottiho.

Mladí umělci, přátelé pana Daniela Nerada, především z konzervatoře, se prezentovali profesionálním výkonem, který po skončení akce slovy chvály ocenil mimo jiné i přítomný starosta obce Dolní Roveň, Miloš Horák.

Pana starostu vystoupení zaujalo natolik, že předběžně pohovořil se členy souboru o tom, že by byl velice rád, pokud by se podařilo nějakou obdobnou akci realizovat i někdy v budoucnu.

Na rovinu musím říci, že se jednalo opět o povedenou akci, jejíž úroveň byla nadstandardní. My můžeme být hrdi na to, že se u nás v obci Dolní Roveň podobné akce konají! Za to patří dík všem, kdož se o to zasloužili.