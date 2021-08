Miroslav Hovorka navštívil Železnou Rudu - Alžbětín. Děkujeme za postřehy a fotografie.

Železná Ruda - Alžbětín. | Foto: Miroslav Hovorka

Některá místa se nám mohou zdát zvláštní. Jako v tomto případě. Státní hranice s Německem prochází pod těmito stoly. Pravé lavičky jsou v zahraničí, kdežto levé na území České republiky. Jak vidno neslouží k mezinárodním rozhovorům, přesto, že by se mohlo postavení zdát pro tyto účely ideální. Smysl je prostý. Zábrana proti ilegálnímu opuštění republiky vozem, neboť přechod je pouze pro pěší a cyklisty. Hranice prochází středem železničního nádraží, jež je pro tyto účely postaven zrcadlově. Co se týká budovy, neplatí bohužel na služby a cestovní ruch. Moje zoufalá snaha naobědvat se na nádraží vedla k dvanáctinásobnému překročení státní hranice. Samozřejmě legálnímu. Mlčky jsem obdivoval tři plné restaurace na německé straně. Co moje ústa? V těch zbyla jen pachuť.