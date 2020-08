Dort je inspirován receptem cukráře Josefa Maršálka. Uvnitř se skrývá kromě máslového krému také vrstva želé s ovocem.

Ingredience na korpus:

vejce 6 ks

cukr krupice 170 g

hladká mouka 250 g

rozpuštěné máslo 100 g

mléko 100 g

prášek do pečiva 6 g

malý citron 1 ks

sůl 2 g

Z bílků ušlehejte pevný sníh s polovinou cukru a solí. V druhé míse vyšlehejte žloutky se zbylým cukrem, kůrou a šťávou z citronu a máslem. Smícháme, těsto nalijeme do formy a pečeme při teplotě 180 stupňů Celsia. Necháme vychladnout.

Ingredience na želé (překvapení schované uvnitř dortu):

rybíz (maliny, jahody - prostě ovoce, které zrovna máte) cca 300 gramů povaříme s trochu vody

cukr dle chuti

želatina (postupujte podle návodu na konkrétní želatině, já používám nejraději plátkovou)

Nalijeme do hrnce či dortové formy menší než ta, ve které jste pekli korpus, necháme vychladnout a ztuhnout v ledničce.

Krém:

mléko 500 g

žloutky 80 g

cukr 125 g

vanilkový pudink 50 g

máslo 50 g

Z ingrediencí uvařte hustý pudink, po vychladnutí do hmoty zašlehejte 200 gramů másla.

Korpus rozkrojíme, můžeme pomazat libovolnou marmeládou (my dali rybízovou, rybízové bylo i želé), poté rozestřeme část krému a něj položíme želé, přiložíme horní polovinu korpusu a celý dort včetně boků zakryjeme zbylým krémem a dobře vychladíme. My jsme pro ozdobu do krému obtiskli jahodové lístky, můžete také dozdobit čerstvým ovocem. Všem chutnalo, kyselost rybízu dort příjemně osvěžila. Přejeme krásné léto!