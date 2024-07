Obec Nový Studenec se nachází nedaleko Ždírce nad Doubravou, osm kilometrů východně od Chotěboře. Renesanční zámek stojí nad údolím Studeneckého potoka, je v soukromém vlastnictví a veřejnosti není přístupný. Již čtvrtým rokem byl na nádvoří zámku uspořádán zajímavý koncert a jedním z hlavních interpretů nebyl nikdo jiný, než dcera jedné ze současných majitelek zámku, operní pěvkyně Noema Erba, rodačka z Hrochova Týnce. Druhou hvězdou dne byl špičkový muzikálový a operní interpret Daniel Hůlka. Orchestr zámku Nový Studenec pod taktovkou klavíristy a dirigenta Marina Peschika byl oběma účinkujícím skvělým doprovodem.

Nádvořím zámku se v podvečer dne 21. 7. 2024 do širokého okolí nesly muzikálové hity v originálním podání hraběte Drákuly či hraběte Monte Christa a dalších. Na pořad se dostali dále i Bídníci, ale i známé filmové melodie. Krásnou tečkou byla sborově, celým publikem zazpívaná píseň, kterou miloval i náš první prezident T. G. Masaryk, Ach synku, synku. Psát o krásném koncertu by se dalo na několik stránek, já vám však raději nabízím nahlédnutí do fotogalerie, kterou jsem tam pořídil se souhlasem všech vystupujících. Možná jsem jen naivní laik, ale myslím si, že vám dokáže alespoň náznakem přiblížit nádhernou, neformální a přátelskou atmosféru této jedinečné akce.

Domácí paní Noema Erba i host Daniel Hůlka zůstali k dispozici návštěvníkům i po skončení koncertu, ochotně se s návštěvníky v krásném prostředí fotili, diskutovali o všem možném. Řada fanynek Dana Hůlky připomněla i to, že mu před léty posílaly hlas do Zlatého slavíka a i díky nim v roce 1998 tuto anketu, kterou jinak suverénně ovládal mistr Karel Gott, vyhrál! Doma však má další čtyři stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Dozvěděl jsem se, že v době covidu se věnoval výuce zpěvu, a dokonce s kamarádem dělal truhlářské práce. Paní Noema mě zase pro změnu sdělila, že do přípravy koncertu se aktivně zapojili všichni členové širokého příbuzenstva, kamarádi, přátelé a známí. Jen posekat všechny prostory parků a luk u zámku, připravit sezení pro diváky jak pro suchou, tak pro mokrou variantu, to dá panečku pořádně zabrat!

Dále jsem, hlavně nenápadně, zjistil, že nádherné šaty pocházejí ze salonu paní Šárky Moravové z Jihlavy, květiny a květinová dary pak od paní Marie Novotné až z Hořic! Dále zmíním například jméno Jana Stejskalová. Přátele z Dašic a širokého okolí budou hned vědět. Organizátorka řady kulturních a společenských akcí, blízká spolupracovnice i paní Noemy. Skvělé dámy, kterým patří obrovský dík, stejně tak jako městu Ždírec nad Doubravou za podporu této akce pro širokou veřejnost. Další zajímavou informací bylo i to, že nedávno paní Noema vystupovala ve Vídni, v Obecním domě v Praze či na Žofíně. V září ji také čeká velice zajímavý koncert v historickém sále radnice v Pardubicích společně s italským interpretem a v lednu příštího roku se chystá nedaleko od naší Dolní Rovně, do Holic, kde vystoupí s další českou operní hvězdou první kategorie, Andreou Kalivodovou!

Jak jsem již výše uvedl, zámek není veřejnosti přístupný, ale určitě krásný je. Byl v soukromém vlastnictví až do roku 1950, posledními majiteli byla rodina Horákových, které byl zámek vrácen po revoluci v roce 1989. Já tam byl poprvé, stejně tak jako majitelé skoro sousedního zámku v Malči, který je Památníkem Františka Palackého a Františka Riegra, manželé Macháčkovi Riegrovi, nebo pan starosta města Ždírec nad Doubravou, Ing. Bohumír Nikl. Jmenoval jsem i sebe, protože já mám dokonce dva zámky. Bohužel jen takové, kterými zamknu na čtyři západy své kolo šlapací na hřišti či u sokolovny v Dolní Rovni…

Přátelé, dost slov, ostatní vám napoví obrázky. Prázdniny ještě nejsou ve své polovině a pro zájemce o kulturu je nabídka skutečně pestrá. Například v Horní Rovni se v neděli chystá Benefiční odpoledne dechových hudeb Zdounečanka a Barevné muziky Františka Machače, hosty programu budou Václav Upír Krejčí a Milan Pitkin. A já osobně se již těším na koncerty Jaroslava Svěceného a jeho hostů v Jihočeských Nových Hradec a okolí. No a závěr prázdnin? To bude pecka. Zlatá Pecka. Já už se těším na koncert v chrudimském kostele i na osobní setkání s další hvězdou nejvyššího řádu, váženou a milou paní Dagmar Peckovou…

Foťák zase vezmu s sebou, o tom žádná. No, přiznám se bez mučení. Včera jsem si ho vzal taky, ale až v Moravanech jsem si uvědomil, že baterii mám doma v nabíječce… Takže čelem vzad a hurá pro baterii. Stane se, na místo činu jsem dorazil v plánovaném čase. Přátelé podívejte se na obrázky a na viděnou, třeba zase na nějaké podobně krásné kulturní akci! Nebo třeba pro změnu na fotbale, od pralesu až po Chance ligu. Život je krásný a já si ho jen tak žiju a píšu svůj Roveňský poločas. I pro vás!