Každoročně koncem června si připomínáme hrdinské činy československých legionářů, kteří před více než sto lety ve francouzském Darney poprvé složili vojenskou přísahu Československu. Na památku této významné události a jako poctu našim legionářům slavíme v České republice Den ozbrojených sil.

Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil v Pardubicích. | Foto: Robert Skořepa a Tomáš Blaha

Slavnostní nástup příslušníků 14. pluku logistické podpory u příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky a předání funkce velitele 141. zásobovacího praporu se v pátek 30. června 2023 v dopoledních hodinách konal v areálu leteckých kasáren v Pardubicích. Vojáci uctili památku legionářů a rozloučili se s odcházejícím velitelem zásobovacího praporu, podplukovníkem gšt. Miroslavem Folvarským.

„K vlastenectví a činům československých legií, které se proslavily ve Francii, Rusku a na italské frontě se hrdě hlásíme dodnes. Letošní rok navíc slavíme 30. výročí vzniku Armády České republiky, která za tuto dobu prošla velkou proměnou, profesionalizací a stala se součástí nejsilnější aliance na světě. Na tom, jakým způsobem nás vnímají naši spoluobčané a jakému respektu a důvěře veřejnosti se armáda těší, máte velký podíl především vy, vojáci,“ uvedl ve svém projevu plukovník gšt. Miroslav Horáček.

Během zahajovacího ceremoniálu byly přineseny bojové prapory a poté byli oceněni vybraní vojáci resortními vyznamenáními. Ocenění vojákům předal velitel 14. pluku logistické podpory plukovník Horáček v doprovodu velitele 141. zásobovacího praporu podplukovníka Miroslava Folvarského. Následně byly vyhlášeny personální rozkazy ke jmenování vojáků do nových funkcí. Z pozice náčelníka štábu pluku odchází podplukovník gšt. Karel Kostelecký, který je od 1. července 2023 ustanoven do funkce náčelníka odboru logistiky Velitelství pozemních sil Armády České republiky a současně je jmenován do hodnosti plukovník. Jeho nástupcem byl nově jmenován podplukovník Martin Červenka.

Slavnostní akt předání funkce zakončili vojáci slavnostním pochodem. Na závěr zazněla česká státní hymna

Páteční nástup byl výjimečný ještě z jednoho důvodu a tím bylo předání funkce velitele 141. zásobovacího praporu. Velitel praporu, podplukovník gšt. Miroslav Folvarský, zakončil svoje čtyřleté působení u pardubických logistiků a předal během slavnostního aktu symbolicky bojový prapor této jednotky veliteli pluku, plukovníku Horáčkovi. Z jeho rukou pak bojový prapor převzal nový velitel praporu, podplukovník Milanu Neumann. Ten dosud působil na funkci zástupce náčelníka štábu pro operace logistického pluku.

Příslušníkům 141. zásobovacího praporu podplukovník Folvarský vyjádřil poděkování za práci a podporu: „Neustále jste mi dokazovali, že jste profesionálové a skvělý tým, na který je spolehnutí, a to i v časech, které nás potkaly, ať už to byl COVID, tornádo na Moravě nebo válka na Ukrajině. Za všech okolností jste byli schopni ukázat, co znamená armádní logistika a jak by měla správně fungovat. A při tom jste se nikdy nezapomněli podílet na různých charitativních akcích spojených s pomocí těm, kteří to potřebují, a ukázali jste, že máte i velké srdce. Za to máme můj obdiv a dík.“

V závěru akce následoval slavnostní pochod jednotek 14. pluku logistické podpory, zazněla česká státní hymna a byly odneseny bojové prapory.

Helena Řebíčková