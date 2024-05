Poslední průjezd traktoru a kolbiště je připraveno na začátek atrakce. Za chvíli začne hlavní programový blok v hřebčíně Kladruby. Je Den starokladrubského koně 2024.

Den starokladrubského koně - Rej kočárů | Video: Jaroslav Černý

Již v 11:00 hodin dopoledne přijel, jako každoročně, císař František Josef I. i s manželkou, která si postěžovala, že cestou to drncalo. Ředitel hřebčína ji ujistil, že kočího potrestá. O vyspravení rozbitých cest ani slovo.

Zdroj: Jaroslav Černý

V době do začátku programu se mohli diváci podívat do hřebčína a na vystavené kočáry do zápřahu. Lidí se dostavilo tolik, že nepamatuju. Přesně ve 13.00, za zvuků místní kostela přijela trojice koní s Českou vlajkou, kterou vedl ředitel hřebčína. A pak už to začala přehlídka jednotlivých zápřahů. Jedno zápřah až šesti zápřah v bílém i v černém provedení koní.

A pak nástup devíti krásných děvčat na koni se stočil doprostřed kolbiště k obřímu míči. Soudce odpískal začátek. Zda vyhrálo černá či červené družstvo není podstatné. Ale máme šikovná děvčata. Už tehdy ve mně uzrávala domněnka, že tady, v Kladrubech, pracuje u koní více děvčat než mužů.

Zdroj: Jaroslav Černý

A pak se představili hosté letošního dne: Dánská ekipa dorazila. Projela se s bílými kladrubskými koňmi v šesti spřežení. Budou ještě jednou. Rej kočárů. Taková organizovaná přeměna formací kočárů a to v nepřerušovaném klusu. Krása na pohled to pro oči a potěchu pro duši diváka. Přivítání dánské delegace. To se musí. Určitě si koupí nějakého dalšího bílého koně do svých stájí na zápřah do kočáru.

A náhle na kolbiště vjelo množství dodávkových vozů s nákladem. Začal se sestavovat unikátní parkúr. Bude Souboj jezdců. Různý parkur, různé druhy překážek. A jezdci musí absolvovat všechny parkury. A na čas. Kdo nejrychleji, ten zvítězí. Docela nekontrolovaný rej koní, ale nikomu se nic nestalo. Až na to, že jeden tvrdohlavý kůň tu překážku ne a ne skočit. "Když jsem ti jednou řekl, že NE, tak NE" - řekl kůň. Asi z toho měl ten jezdec po závodě "blbý kecy" od svých kolegů.

Zdroj: Jaroslav Černý

Šesti spřežení kladrubských běloušů Dánské královny v zápřahu do jejího kočáru se předvedlo na kolbišti. Dánská královna asi měla nějaké královské povinnosti pro své poddané a tak netrajdala po Evropě. Kočár krásný a koně z Kladrub jen tu krásu umocnili. Škoda, že Dánové neukázali jak přepravují v kamionu tu šestici kladrubských běloušů.

A pak se museli diváci utleskat. Na kolbiště byla vypuštěna část chovného stáda klisen. V tomto čase i se svými hříbátky. Byly z toho hodně udiveny, bylo to asi jejich první setkání s takovým davem lidí. Dámy v sedle. S dámským posezením a ladnými prvky drezůry. Proč tam byl ten "velitelský" kůň s mužským jsem nepochopil. Ty dámy dovedou předvést prvky drezůry i bez něj.

Zdroj: Jaroslav Černý

Počasí v Kladrubech bylo příjemné. Poměrně svěží větřík. Nedaleké Pardubice navštívil přívalový deštík. V Kladrubech, aby se neřeklo, spadlo tak osm možná deset kapek. Vedle stojící děvče na mobilu zjistilo, co se to na nás žene a ve stánku s upomínkovými předměty si zakoupilo deštník… Tak za rok na shledanou. Koně si to zaslouží.