Předškoláci ze třídy Houbiček z MŠ Závodu míru v Pardubicích se již druhým rokem zapojili do charitativní akce s názvem Krabice od bot. Dárky a potřebné věci byly tentokrát určené pro kamaráda, který je o trochu starší než my – předškoláci. Děti v naší školce jsou vedeny k ohleduplnosti a k reálnému pohledu na okolní svět. Snažíme se o to, aby se dokázaly vcítit do potřeb druhého a podle svých možností nabídly pomoc. Velký dík patří rodičům, kteří nás v této akci podpořili. „Krabice“ se brzy zaplnila a může tak putovat pod vánoční stromeček, kde snad udělá radost neznámému kamarádovi.