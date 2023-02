Akce má více než dvacetiletou historii, ale my, z Pionýrské skupiny Přátelství Pardubice, jsme do stověžaté matičky vyjeli prvně, trochu to omrknout – zda a jak to funguje. Naplánovali jsme si jeden celý den, ale nakonec jsme stihli jen dvě muzea. Byli jsme v Armádním muzeu Žižkov a Muzeu Policie ČR. Vzhledem k rozsahu expozic jsme toho více nestihli. Ale i tak můžeme výlet uzavřít radostně: vyjeli jsme na zkušenou do Prahy poprvé… a stálo to za to!

Martin Bělohlávek