Vzhledem k tomu, že jsem v té době byla už v sedmém měsíci těhotenství, odstěhovala jsem se na chalupu, na samotu u lesa, minimalizovala sociální kontakty a riziko případné nákazy, ať už aktuálně řádící chřipkou nebo tím novým neznámým virem, bylo téměř nemožné. Neznám bezpečnější místo. Tady případnou epidemii v klidu přečkám.

Ačkoli jsem z médií neustále slyšela, že není třeba nakupovat potraviny do zásoby, udělala jsem ještě na konci února větší nákup trvanlivých potravin, ovoce a zeleniny. Dodalo mi to trochu klidu, vzhledem k mému stavu a nejistotě, která se ve společnosti začala šířit. Mám zodpovědnost nejen za sebe, ale především za toho malého, kterého nosím a také za rodiče, kteří bydlí hned v sousedství.

Na začátku března jsem ještě něco dokoupila, to už s rouškou na tváři, byla jsem tehdy v nákupním centru jediná s rouškou. Cítila jsem se podivně, zaslechla jsem i nevhodné poznámky, ale v ČR již byly evidované první případy nákazy a rouška byla jediná ochrana, kterou jsem mohla použít. Necelý týden na to byla již rouška povinná pro všechny a najednou bylo neobvyklé potkat někoho bez zakryté tváře. Jaký zásadní obrat.

Náš taťka je už v důchodu, je diabetik, který se léčí i s vysokým krevním tlakem a má slabé plíce. To mu ale nebránilo v tom, aby ještě donedávna jezdil pracovat do lesa s motorovou pilou přivydělat si jako živnostník. Nyní ale tento 110 kilový chlap jako hora, dřevorubec, leží a je mu zle. Taťkův zdravotní stav se začal zhoršovat druhý týden v březnu.

Ovšem předcházely tomu již několik týdnů trvající průjmové obtíže. Do takto zesláblého organismu se přidaly chřipkové příznaky, bolest celého těla, slabost a problémy s dýcháním.

Snažíme se s mamkou doma taťku léčit, vymýšlíme jídla, která by snědl, ale má nechutenství. Navíc se mu špatně dýchá a kašle. Jezdím do lékárny a dělám zásobovače potravin. Vaříme vývary, ale sní jen pár lžic. Je hrozně zesláblý. Podaří se nám trochu utlumit průjem, a když domácí CRP test prokáže vysoké hodnoty, dostává taťka jím vytoužená antibiotika, která mu prý kdysi tolik pomohla.

Jeho stav se ale naopak další dny ještě víc zhoršuje, což taťkovi vůbec nepřidá na psychickém stavu. Voláme k němu lékaře, našeho rodinného přítele a souseda v jednom. Ještě než stihne našeho pacienta prohlédnout a poslechnout, pronese taťka zesláblým hlasem, že má určitě ten koronavirus, protože tohle nikdy nezažil, takhle zle mu ještě nebylo. Zmíní též, že jeho dcera, jedna z mých sester, byla v lednu v Miláně.

Nyní je polovina března. Nedává mi smysl, jak by to mohlo souviset a že by byl taťka nakažený již dva měsíce. Lékař ale neváhá ani na vteřinu a ihned duchapřítomně volá na hygienickou stanici, aby zajistil otestování. Na provedení testů jsou nyní velmi přísná kritéria.

Nemůže se nechat testovat jen tak kdokoli. Taťka nemá cestovatelskou anamnézu, ale přesto podmínkám vyhovuje a tak již během několika hodin je u našich speciální sanitka na odebrání vzorků. Je pátek odpoledne. Ze sanitky vystupují dvě osoby, jedna oblečená jako kosmonaut, ta odebírá stěry. Druhá se mnou venku sepisuje potřebná data. Za pár minut je hotovo a odjíždějí.

Nechce se mi věřit, že se tohle děje. Koronavirus je pro nás dosud jen v médiích, jak by se dostal až k nám. V Čechách je nyní jen několik málo potvrzených nakažených. Navíc o tom viru nic nevíme a vyvolává všeobecnou paniku. Ve světě na něj umírají tisíce lidí. Výsledky mají být hotové do 24 hodin. To čekání je nekonečné. Vůbec nepřipouštím, že by nákazu potvrdili.

Taťka se neměl kde nakazit. Od ledna uplynula příliš dlouhá doba, v posledních týdnech už nikam nechodil a má jen velmi úzký okruh známých. Ovšem patří do rizikové skupiny. Máme strach. Celá rodina je v pohotovosti, všechny tři dcery, vnoučata a samozřejmě i mamka, u které se také již začaly projevovat příznaky virózy.

Nemuseli jsme čekat ani celých 24 hodin. Hned druhý den po obědě, v sobotu, mám telefonát. Do posledního okamžiku věřím, že výsledek je negativní. Já žádné příznaky nemám, přestože jsem byla s taťkou v neustálém kontaktu. Navíc v našem okrese zatím nejsou evidovány žádné případy nákazy. Ale když mi vlídný hlas na druhém konci sděluje výsledek testu, lapám po dechu a musím se posadit. Taťka je pozitivní na koronavirus.

Pracovnice z hygienické stanice je nesmírně ohleduplná a empatická. Uklidňuje mě a ujišťuje, že mi vše vysvětlí a celým procesem mě provede. Nyní spolu budeme potřebovat hodně komunikovat. Bude třeba dát dohromady všechny taťkovy kontakty za poslední tři týdny. Pak už to má všechno rychlý spád. Taťkovi se přidaly zvýšené teploty a jede pro něho záchranka, opět jsou zde zdravotníci ve speciálních bílých oblecích, vypadají jako kosmonauti.

Odváží jej na infekční oddělení. Obratem přijíždí i testovací sanitka, aby odebrala vzorky mně a mamce. Již máme zakázaný osobní kontakt. S taťkou můžeme naštěstí komunikovat prostřednictvím mobilu. Je zmatený a vyčerpaný. Ale díky bohu, že už je v péči lékařů. Tolik se bránil a do nemocnice nechtěl, ale doma už bychom mu neuměly s mamkou pomoci.

Má zápal plic, dostává infuze, antibiotika, kyslík, má stále teploty, nejí. Je mezi prvními hospitalizovanými s koronavirem, na samostatném pokoji. Zdravotníci k němu chodí ve „skafandrech“. Lékař s ním často komunikuje přes telefon. Při jakémkoli úkonu musí být zdravotníci chráněni, aby nedošlo k nákaze.

Přemýšlím, že pokud je pozitivní taťka, musí být nemocná i mamka a stejně tak já, když jsme byli v neustálém kontaktu. Co to znamená pro mé těhotenství? Co bude s mamkou? Je izolovaná sama v domě. Netrpělivě čekáme na výsledky. Mezitím dávám dohromady všechny taťkovy kontakty. Jak si vybavuji další a další známé, se kterými se byť jen na chvíli setkal, děsí mě představa, že se u našich nakazili a virus může ohrozit i jejich rodiny a především starší členy.

Po odsouhlasení té laskavé osoby z hygieny (pro sebe jí říkám Anděl) obvolávám všechny tyto kontakty, abych je informovala a ujistila se, zda též nemají příznaky, ale hlavně aby chránili starší rodinné členy a raději s nimi nyní omezili kontakt. Budou muset být v dvoutýdenní karanténě, která se vždy počítá od data, kdy se s naším taťkou setkali. Všichni jsou jako zázrakem v pořádku a u nikoho se dosud nákaza neprojevila.

Ale mají naopak velké obavy o taťku, denně mi volají, ptají se na něho a pozdravují. Obvolávám i blízké známé z naší malé vesnice, abych je informovala. Někteří se ozývají sami, protože si nelze nevšimnout častých návštěv „kosmonautů“ před našimi domy. Uklidňuji je, aby neměli obavy z nákazy. Jsme v karanténě a tatínek v nemocnici. Všichni mají obavy o taťkův stav a nabízejí jakoukoli pomoc.

Celá rodina je stále v pohotovosti. Denně taťkovi voláme. Dovolat se lékařům je obtížnější, je zřejmé, že případů stále přibývá a mají plné ruce práce. Na sesterně se v telefonu ozývá další andělský hlas. Je nad mé chápání, kde zdravotníci berou tolik empatie a laskavosti v době, kdy musí být sami vyděšení a v obavách z neznámého nepřítele, bez dostatku ochranných pomůcek, informací a bez jasného programu. Podaří se nám poslat sestřičkám alespoň malou pozornost za jejich péči a odvahu.

Když mluvím s taťkou a dostanu z něho pár slov, popisuje, jak lůžka přibývají, jak lidé kolem něho kašlou a zvrací, již nemá samostatný pokoj. Stále nevíme, co s ním bude, trpí nechutenstvím a teplotami. Máme o něho strach.

V neděli dostáváme výsledky. Moje jsou překvapivě negativní. Nerozumím tomu, byla jsem s taťkou v neustálém kontaktu. Ale jsem vděčná. Přesto mám nařízenou dvoutýdenní karanténu. Mamky výsledky jsou pozitivní. Její stav se zhoršuje, má kašel, rýmu a úplnou ztrátu čichu a chuti, navíc se jí přidaly zvýšené teploty. Bojí se, že i ona bude muset do nemocnice.

Naštěstí se teplota nepřehoupne přes 38 stupňů a tak zůstává v domácí péči, ovšem úplně sama. Jsme na telefonu ve dne v noci. Mamka mi každé ráno hned po probuzení volá, abych věděla, že je v pořádku a nahlásí mi teplotu. Stále trpí nechutenstvím, je unavená, odpočívá, spí. Nemůžeme k ní, abychom ji zkontrolovali. Alespoň jí se sestrou denně něco uvaříme a jídlo necháváme za dveřmi.

V tomto náročném období je mi velikou oporou náš rodinný přítel, lékař, který mi dává cenné rady. Snažím se být silná a být tady pro rodiče, ale i na mě doléhá tíha událostí posledních dnů, strach a stres. Večer ulehám s bolestmi břicha a křečemi a mám starost o miminko. Přes noc to poleví, ale večer se obtíže vracejí společně s krvácením a tak volám na záchranku a prosím o radu.

Musí pro mě poslat sanitku, která mě odveze na vyšetření. Jsem v karanténě, ačkoli s negativním testem, ale musí ke mně přistupovat jako k potenciálně nakažené. Lékařka je v ochranném obleku, od hlavy k patě zahalená. Obdivuji, jak můžou zdravotníci svoji už tak náročnou práci vykonávat v takto stísněných podmínkách a navíc tak ohleduplně. Naštěstí je miminko v pořádku. Vracím se domů ve tři ráno, vyčerpaná, ale vděčná za pomoc všech lidí, kteří se o nás v téhle těžké době starají. Při odjezdu z nemocnice projíždíme uprostřed noci kolem oddělení, kde právě leží můj taťka a já cítím neskutečnou lítost a bezmoc.

Po pěti dnech hospitalizace se nám taťka vrací domů z nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný, ačkoli ještě není doléčený. Zřejmě musel uvolnit místo novým pacientům. Ustoupily mu teploty, ale ještě je velmi slabý a bere množství léků včetně antibiotik. Je rád, že je doma. Mamka se rázem mění z pacientky na pečovatelku, přestože sama ještě není uzdravená.

Je skvělá. Vyčerpaná a unavená, naštěstí už bez zvýšených teplot se o taťku hned začne starat. My k nim bohužel stále nemůžeme. Pomáháme alespoň vařením jídel a psychickou podporou na telefonu mnohokrát za den. Taťka leží a odpočívá, je unavený, bolí ho stále hlava a je slabý. Pomalu se mu ale vrací chuť. Snad už bude líp.

Denně se mi stále ozývají naši přátelé, známí a sousedé s nabídkou pomoci. Sestřenice mi zajistí nákup potravin, známí dodají doma šité roušky, dovezou až ke vchodu dezinfekci, čokoládu, nebo třeba květiny.

Bohužel koronavirus v tak malé vesnici jako je ta naše, kde žije jen kolem čtyřiceti obyvatel, přináší nejen vlnu solidarity, ale i vlnu strachu a neklidu. Paní z hygieny mě i před těmito reakcemi varovala a proto jsem se po celou dobu karantény skutečně nevzdalovala z domu, ani na zdravotní procházku do lesa, která mi tolik chyběla a držela jsem se sama doma v úplné izolaci, stejně tak moji rodiče.

Přesto přišla sms, že prý po vesnici šířím koronavirus a měla bych si lidi ze vsi uklidnit. Na rodinu mé sestry, která žije v sousedství, se také začaly snášet dotazy, jak to s nimi je, že prý jsou nakažení, ať nepouští svého psa ven a podobně. Po okolí jdou dokonce fámy, že v naší vesnici je již čtrnáct nakažených. Jediní dva potvrzení, o kterých vím, jsou ale ve skutečnosti jen moji rodiče.

Léčba tatínka nekončí. Opět přicházejí zvýšené teploty a přidává se zánět močových cest. Další antibiotika. Nechutenství a zvracení. Nechce nic jíst ani pít. Mamka už je psychicky vyčerpaná, stejně tak taťka. Snažíme se je přes telefon držet nad vodou a udržovat v optimismu. Za pár dní už bude jistě líp.

Když uběhne dvoutýdenní karanténa, čeká nás opět testování. K rodičům přijíždí sanitka s „kosmonauty“ a já jedu do testovacího stanu, kde na mě též čeká „kosmonaut“. Vlídná žena od hlavy až k patě uzavřená ve skafandru. Vidím jen její laskavé oči za brýlemi. Předem se mi omlouvá, že výtěr z nosu může být nepříjemný, což mohu potvrdit. Při zasunutí štětičky hluboko do nosu mi do očí vhrknou slzy a musím se držet, abych nezasténala.

Ale dáma vše provede tak profesionálně a rychle, že o tom za pár minut již nevím. Hned se ještě omlouvá, že laboratoř je zahlcena testy a výsledky mohou trvat déle než 24 hodin. A já jsem opět dojatá tou neskutečnou laskavostí a empatií. Ta žena je v takovýchto podmínkách, celý den oblečené ve skafandru, nemluvím o masce, ve které se jistě špatně dýchá a vůbec o samotném riziku nákazy, jež tito lidé denně riskují.

Za dva dny se dočkám výsledků, které vychází negativně, jsem tedy volná a mohu ven, ten pocit svobody je nepopsatelný. Rodiče si ale ještě musí počkat. Jsou stále pozitivní a čeká je za pět dní další testování.

Je to pro ně frustrující, žít s pocitem, že mají virus stále v sobě. Navíc jsou uvěznění a odkázáni na cizí pomoc. Několik dní izolace se dá vydržet, ale pokud to trvá již déle než měsíc, je to nápor na psychiku, obzvláště se zdravotními problémy, které jim to vůbec neulehčují. Naštěstí se stav tatínka pomalu zlepšuje, začíná jíst a chodit. Mamka už se také cítí lépe.

U sestry, která byla na začátku ledna v Itálii, se nákaza nepotvrdila, přestože též prodělala velmi těžkou virózu, ale její manžel měl pozitivní test a tak museli podstoupit dvoutýdenní karanténu a strávili v domácím vězení s dvěma malými dětmi tři velmi náročné týdny, kdy si dozajista sáhli na dno.

Opakovaně komunikuji s hygienickou stanicí a mám dojem, že tam pracují jen samí andělé, vlídní, trpěliví a laskaví. Děkuji jim za jejich přístup a podporu a oni jsou vděční za pozitivní slova, která nejsou samozřejmostí. Lidé na ně často křičí a stěžují si. To ale pracovnice z „hygieny“ hned omlouvají s vysvětlením, že jsou lidé jen vystrašení a proto se někdy chovají zle.

Myslím, že máme to nejhorší za sebou. Teď jen dočkat se dvou negativních výsledků u mých rodičů a máme vyhráno. A já mohu za pět týdnů porodit svého syna již do trochu klidnější atmosféry. Život už nebude nikdy jako předtím, roušky z našich tváří asi jen tak nezmizí, ale pomalu se učíme s koronavirem žít. Přinesl nám mnoho nových zkušeností. Odhalil lidské povahy v napjatých situacích, ukázal velká srdce plná laskavosti a obětování se, mnohdy upevnil mezilidské vztahy a dal nám těžkou zkoušku, kdy jsme se báli o životy našich nejbližších.

Tento náš příběh jsem sepsala, abych vyjádřila obdiv a poděkování všem, kteří se o nás starali, projevili obrovskou dávku lidskosti a empatie i s vědomím rizika vlastní nákazy a všem těm, kteří v tom každý další den vytrvávají navzdory různorodosti lidských povah a projevů. Ale také díky všem přátelům, sousedům a známým, kteří při nás celou tu dobu stáli. A především díky našemu rodinnému příteli, lékaři, který svým duchapřítomným rozhodnutí zajistil taťkovi rychlou pomoc a dost možná mu tím zachránil život. Děkuji.

… rodiče se po třech týdnech opakovaného testování dočkali dvou po sobě jdoucích negativních výsledků a jsou uzdravení.

Čtenářka si přála zůstat v anonymitě, ale redakce její jméno zná