V zámeckém areálu uprostřed města se hraje na několika scénách. Na obou nádvořích, v šapitó na valech nebo v parkánu. Příznivá poloha nabízí kulturu uprostřed města, která zároveň svou produkcí neruší. Souhra renesančního zámku, skvělých her různých žánrů a teplých letních večerů tvoří kouzelnou atmosféru. Pětidenní festival má čím dál větší popularitu. Navíc se nám každý rok daří naplnit předsevzetí, že divákům přivezeme do Pardubic mimo jiné soubory, které ještě neměli možnost vidět. Kvalitní divadlo hledáme napříč celou republikou.

Startujeme v úterý 26. 7. 2022 od 21:00 úsměvnou autorskou komedií o tom, že všichni máme nějaký mindrák, Hřeben Bruce Willise v podání Divadla Tramtarie (Olomouc). Toto divadlo mělo u diváků v předchozích ročnících vždy velký úspěch. Tentokrát uvidíme příběh o mladém rockerovi, kterému do hudební kariéry zasáhne fakt, že mu začnou padat vlasy.

Herec, komik, klaun, moderátor v jedné osobě – Filip Teller (Brno) rozjede ve středu 27. 7. 2022 od 18:00 svou hudební stand up comedy show o záležitostech všedních dní. Titul Možná, že to znáte… upozorní na naše drobné nedostatky, se kterými bojujeme všichni. Filip Teller se loni na Pernštejnlove objevil v dramatu Cikánský boxer. Tentokrát se představí jako mistr žánru stand up, na kytaru ho doprovodí Aleš Vosáhlo.

Divadlo Exil (Pardubice) uvede ve středu 27. 7. 2022 od 21:00 svou novinku – tragikomedii Útulek. Jejím autorem a režisérem je herec Východočeského divadla Jan Musil, který se jako dramatik představuje pod pseudonymem Jan Musil Přejmenovaný. Navíc v hlavní roli uvidí diváci dramaturga doprovodného programu našeho festivalu, moderátora a tvůrce PR Pernštejnlove – Tomáše Klementa. Nenechte si ujít komedii o tom, co se stane, když plyšová přátelství nahradí ta skutečná. Příběh, který zaručeně potěší a pobaví ty, kteří v životě něco vášnivě sbírají.

Pražský Komediograf má na pardubickém open airu svou premiéru. Ve čtvrtek 28. 7. od 18:00 publikum pobaví Skečmen. Komedie o chlapíkovi, kterému jednoho dne řekli, že ztratil humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil. Tato One Man Show je hereckým koncertem Romana Zacha.

Poprvé na Pernštejnlove zahraje také Západočeské divadlo Cheb. Ve čtvrtek 28. 7. 2022 od 21:00 přiveze svůj hit Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Jedinečná show nestojí jen na sérii gagů a klauniád, ale i na chytrém pohrávání si s myšlenkami a jazykem nejslavnějšího básníka jeviště.

Může být ústředním tématem divadelní hry něco tak přízemního, jako je vyplňování daňového přiznání? Může! A o tom, že je to skvělý koncept, publikum přesvědčí Divadlo Žumpa, Nučice ve své cenami ověnčené inscenaci Přiznání v pátek 29. 7. 2022 od 18:00. Základem je prostý, leč originální nápad: použít daňové doklady jako klíč k vyprávění životního příběhu.

Pražské Divadlo 21 míří na Pernštejnlove s hrou autora a režiséra Davida Drábka Rain Woman. V pátek 29. 7. od 21:00 je na programu parafráze slavného amerického filmu Rain Man. Jak prokázal už oscarový snímek, téma autismu poskytuje spoustu příležitostí pro zábavné i dojemné momenty. To je přesně to, co David Drábek umí. Trefit se publiku přímo do srdce.

Jako každý rok, myslíme i na děti. Tentokrát se mohou těšit na interaktivní inscenaci Za pohádkou kolem světa. V premiéře ji uvede pardubické Týbrďo divadlo! Budeme putovat po naší zeměkouli s živou hudbou. Začínáme v sobotu 30. 7. od 10:00.

Před dvěma lety jsme poprvé představili formát Rande na slepo. Princip spočívá v tom, že neprozradíme, na jakou inscenaci vlastně jdete. Může se jednat skutečně o cokoliv. Ale abyste přece jenom nějaké indicie měli, tak napovíme: žánrově půjde o něco naprosto jiného než loni nebo předloni. Také se můžete těšit na bravurní herecké výkony a humor. Začínáme v sobotu 30. 7. 2022 v 18:00.

Festival uzavře muzikál. V sobotu 30. 7. od 21:00 se na jevišti objeví populární masožravka. Pražské Hrobeso vám naservíruje hororovou muzikálovou komedii Adéla ještě nevečeřela. Kriminalistický kabaret na motivy oblíbeného filmu. Magická atmosféra secesní Prahy otevírá náruč zločinu i lásce, tak hlavně neztratit hlavu a nechválit dne před večeří!

Vždy po skončení hlavního divadelního programu začne koncert zajímavé osobnosti (nejen) tuzemské hudební scény. A ani letos na festivalu nechybí legrácka Školní výlet v podání Václava Bartoše, která začne vždy ve 20.30 na zámeckém mostě.

