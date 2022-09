V letech 1507 - 1514 byl postaven jako arciděkanský kostel i s klášterem jako pohřební kostel Pernštejnů. Postupem doby (s častými přestavbami) se stal jednou z dominant města Pardubice. Spolu se zámkem je to historicky nejvzácnější, co v Pardubicích stojí. Kostel byl postaven nad základy cyriackého kláštera a románského kostela. I když v průzkumu r. 1994 je uvedeno, že kostel sv. Bartoloměje nemá přímého předchůdce. Tak si vyberte. Kostel je postaven v goticko-renezančním stylu, jak to odpovídá době vzniku. První zminka r. 1295. Vypleněn za husitských válek. Poslední rekonstrukce se prováděla v letech 1994 až 1997.

Jaroslav Černý

Podrobný program Dnů evropského dědictví v Pardubicích najdete zde